أسماء جلال تكشف الوجه الحزين لحياتها: «قالولي رجلك وحشة وسخروا مني في طفولتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، تلك المقولة ربما تنطبق على حياة الفنانة أسماء جلال، التي يُعرف عنها إنها شخصية جذابة ومرحة، محبة للضحك ولإلقاء النكات والإفيهات، وإظهار الجانب المفرح في حياتها، وإخفاء الآخر الحزين، خاصة حياة الطفولة التي عانت فيها من نظرات وكلمات التنمر والسخرية على جسدها، فضلا عن الصدمة التي لا تزال تعيش بها بعد رحيل والدها، الذي كان بمثابة الدعم لها.

انتقاد وتنمر في الطفولة

حلت الفنانة أسماء جلال، ضيفة على برنامج Ab talks مع الإعلامي أنس بوخش، وتحدثت خلاله عن الجانب الحزين في حياتها وطفولتها، وتعرضها للتنمر والسخرية من المقربين لها، قائلة: «لما كنت بعند بقى يتقالي متلبسيش شورت علشان رجليكي وحشة، فبدأ الموضوع يأثر على ثقتي في نفسي علشان أبدأ أداري جسمي، الانتقاد أثر عليا ولحد فترة مكنتش بحب رجلي ولا ألبس قصير، وكنت بتكسف جدا من شكل جسمي وحسيت إن عندهم حق، والكلام دا كان من حد المفروض إنه يدعمني ويقولي كلام حلو بس كان فيه حد تاني بيوازن الموضوع وهو بابا».

الماضي تأثيره سيئ

وأضافت الفنانة أسماء جلال، خلال اللقاء: «طفولتي لم تكن حزينة، بل بالعكس كانت في فترة من الفترات سعيدة جدا، إلى أن وصلت إلى وقت حدث فيه بعض التدخلات، الماضي تأثيره سيئ؛ لأنه قادر على هدم كل شيء كويس يحدث في الحاضر، ممكن البعض ميعرفوش يتصالحوا مع نفسهم».

وتطرقت الفنانة للحديث عن علاقتها بوالدها، الذي توفي قبل 6 أعوام بسكتة قلبية، مؤكدة: «مش قادرة استوعب فكرة وفاته، عايشة في صدمة، طلبت أنزل أشوفه في القبر تحت؛ لأني مكنتش مقتنعة».