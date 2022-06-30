«جهاد» الثالثة على العالم في مسابقة الروبوت.. «تفوقت على 167 متسابقا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمنعها صغر سنها من التحليق في سماء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح المجال الأكثر استهدفا للدراسة بالعالم، وعقب عام من دراستها في كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي في الغردقة، قررت جهاد محمد أحمد، الطالبة في الصف الأول الجامعي المشاركة في واحده من أهم مسابقات الذكاء الاصطناعي، وهي «الروبوت» العالمية، والتي فازت فيها بالمركز الثالث على مستوى العالم، والأول على مستوى الجمهورية، وفقا لما روته لـ«هن».

بداية انضمامها للمسابقة في مصر

دراستها للحاسبات والذكاء الاصطناعي كان عاملا أساسيا لانضمام ابنة محافظة سوهاج لمسابقة icool challenge المقامة في مصر: «في البداية مسابقة icool challenge كانت مقامة عندنا في مصر، شاركت فيها أنا وأربعة زمايلي، وتضم المسابقة أعمارا مختلفة منها Under 19 وUnder 12 أما أنا شاركت فيها على مستوى الجامعات».

فازت الطالبة العشرينية في المسابقة على مستوى الجمهورية، برعاية رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف الغرباوي، وتأهلت للمسابقة العالمية، وبعدها إلى النهائي، ومنه للمسابقة العالمية التي تضم 170 متسابقا من 42 دولة حول العالم.

مسابقة الروبوت العالمية أو RoboCup Asia Pacific

وأوضحت «جهاد»: «المسابقة لا علاقة لها بـhardware ولا صناعة الروبوت، لكن الروبوت تم شراءه من سنغافورة في مسابقة مصر، والمسابقة عبارة عن برمجة الروبوت، ووضعه في ساحة والـscore يعلى كلما جمع الأشياء في الأرض، والروبوت واقف وأنا مفروض اكتبله أكواد بلغة الـ++c أو الـPython، وأنا كنت ببرمج بلغة الـc، وتحدد السرعة اللي مفروض يمشي بيها الروبوت».

وتابعت: «ولو واجه عائق أو حائط يلف بمقدار معين، وتجميع الأشياء الموجودة في الأرض بفضل أكواد معينة، وكل ما الـScore يعلى بيحدد الفائز في المسابقة، وبعد انتهاء المسابقة حصلت على المركز الثالث بعد الصين وسنغافورة، أما المسابقة نفسها فكانت online».

أمنيتها والمسابقات المقبلة

«والله أنا مهتمة بمجال الذكاء الاصطناعي جدا بس مفيش قدامي من النوع ده تاني، المسابقة اللي جايه اللي مشاركه فيها ecpc، ودي عباره عن problem solving بلغة الc ++»، الأمر الذي يدل على تفوقها بجانب أيضا المسابقة التي فازت بها على مستوى العالم.

وأشادت رئيس جامعة جنوب الوادي، بالطالبة جهاد، في إطار الارتقاء بالطلاب الموهوبين، ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتطوير تلك النماذج لرفع اسم مصر عاليا، وتكون لها الريادة.