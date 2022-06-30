أسباب إصابة الأطفال بفطريات الفم وطرق الوقاية.. «خلي بالك وقت الرضاعة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب العديد من الأطفال بفطريات الفم، خاصة بعد في فترة الرضاعة، تكون على شكل بقع بيضاء داخل الفم وعلى اللسان واللثة، قد تتسبب هذه الفطريات في حدوث صديد بالفم أو نتائج سلبية على المعدة وصحة الطفل، لذلك نقدم لكل أهم أسباب وأعراض فطريات الفم.

أسباب الإصابة بفطريات الفم عند الأطفال

وكشف الدكتور محمد دسوقي، طبيب الأطفال، على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، عن أسباب الإصابة بفطريات الفم عند الأطفال، موضحا أن الفطريات تعيش بشكل طبيعي داخل الفم والأمعاء للأطفال والكبار، لكن تكون نسبتها قليلة ولا تتسبب أي أمراض.

وستدرك «دسوقي»: «لكن هناك بعض العوامل والأسباب التي تؤدي إلى تكاثر الفطريات والإصابة بفطريات الفم عند الأطفال، وهي:

ـ إصابة الأم بالتهابات المهبل أثناء الحمل، وتنقل هذه الالتهابات للطفل، ما يؤدي إلى إصابته بالفطريات في الفم أو على اللسان.

ـ تناول الطفل لمضاد حيوي قوي يؤدي إلى حدوث فطريات الفم؛ لأن المضاد الحيوي يساعد على قتل البكتيريا النافعة الموجودة في الفم، وبالتالي تكاثر الفطريات.

ـ ضعف مناعة الأطفال الرضع

ـ عدم الاهتمام بنظافة فم الطفل واللثة بعد الرضاعة؛ إذ أنه يجب بعد الرضاعة أن تنظف الأم فم الطفل بشاشة معقمة ونظيفة بشكل دائم بعد كل رضعة.

ـ في حالة الرضاعة الصناعية، إذ لم تحافظ الأم على نظافة البيبرونة وتعقيمها بشكل منتظم، سيؤدي هذا إلى انتقال عدوى فطرية للطفل.

أعراض إصابة الطفل بفطريات الفم

وهناك العديد من الأعراض التي تظهر على الطفل، تدل على إصابته بفطريات الفم، عرضها الدكتور محمد دسوقي، ومنها:

ـ ظهور بقع بيضاء أو مساحات بيضاء على لسان الطفل وداخل الفم واللثة، وقد تصل في بعض الحالات إلى منطقة الحلق واللوز، وتكون شبه الجبن أو ذات طبقة سميكة، وإذا حاولت إزالتها بطريقة عنيفة تؤدي إلى حدوث نزيف.

ـ بكاء الطفل باستمرار بصوت عالٍ جدا، ويكون عنده صعوبة في الرضاعة.

ـ قد تصل الفطريات إلى الأمعاء في بعض الحالات الشديدة، وتخرج مع البراز فتؤدي إلى حدوث التهابات فطرية شديدة في منطقة الحفاض.

ـ انتقال الفطريات من فم الطفل إلى حلمة صدر الأم أثناء الرضاعة، ما يؤدي إلى حدوث فطريات وتقرحات في الحلمة.

كيفية الوقاية من فطريات الفم عند الأطفال

ـ تناول الطفل لأغذية تحتوي على الحديد.

ـ تعقيم أدوات الطفل باستمرار.

ـ تنظيف فم الطفل بشاشة معقم بعد الرضاعة.

ـ تعقيم زجاجة اللبن الخاصة بالطفل.

ـ محافظة الأم على نظافة الثدي والحلمة.

ـ تنظيف منطقة الحفاض للطفل دائمًا والحفاظ على جفافها.

ـ تعقيم «اللهاية» قبل إعطاءها للطفل.