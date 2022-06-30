الامارات | أناقة الكتان.. حاضرة دوماً في الموسم الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة الكتان.. حاضرة دوماً في الموسم الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمتاز القميص الكتان بأنه جيد التهوية، ولطيف على البشرة، لذا يفرض نفسه على الموضة خلال الموسم الصيفي.

إلى جانب الألوان المحايدة التقليدية، مثل الأبيض والبيج والبني، يتألق القميص هذا الموسم بألوان زاهية، مثل الأصفر والبرتقالي والأزرق الملكي.

ويمنح القميص الكتان المرأة إطلالة تجمع بين الأناقة والراحة، حسب خبراء في الموضة، مشيرين إلى أنه يزدان أيضاً بنقوش الكاروه الصغيرة، كما يظهر أيضاً بقصة ذات أكمام قصيرة.

ويمتاز القميص الكتان بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع سروال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز أو شورت جينز.

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