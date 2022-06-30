الامارات | تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات

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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث باسم حكومة تايلاند، ثاناكورن وانجبونكونجتشانا، إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى تايلاند سيتجاوز التوقعات الرسمية مع رفع القيود بعد الجائحة، وهو أمر إيجابي للاقتصاد والعملة المتضررين من «كوفيد-19» في تايلاند.
وأضاف المتحدث أمس: «حسب توقعات وزارة السياحة سيبلغ إجمالي عدد الوافدين الدوليين 9.3 ملايين شخص هذا العام».
ويزيد العدد 55% على تقديرات بنك تايلاند، وهي ستة ملايين.
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