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الامارات | تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات

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بانكوك - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث باسم حكومة تايلاند، ثاناكورن وانجبونكونجتشانا، إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى تايلاند سيتجاوز التوقعات الرسمية مع رفع القيود بعد الجائحة، وهو أمر إيجابي للاقتصاد والعملة المتضررين من «كوفيد-19» في تايلاند.

وأضاف المتحدث أمس: «حسب توقعات وزارة السياحة سيبلغ إجمالي عدد الوافدين الدوليين 9.3 ملايين شخص هذا العام».

ويزيد العدد 55% على تقديرات بنك تايلاند، وهي ستة ملايين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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