الامارات | تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث باسم حكومة تايلاند، ثاناكورن وانجبونكونجتشانا، إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى تايلاند سيتجاوز التوقعات الرسمية مع رفع القيود بعد الجائحة، وهو أمر إيجابي للاقتصاد والعملة المتضررين من «كوفيد-19» في تايلاند.

وأضاف المتحدث أمس: «حسب توقعات وزارة السياحة سيبلغ إجمالي عدد الوافدين الدوليين 9.3 ملايين شخص هذا العام».

ويزيد العدد 55% على تقديرات بنك تايلاند، وهي ستة ملايين.

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