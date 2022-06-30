الامارات | 100 علامة تشارك في معرض «جواهر الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 علامة تشارك في معرض «جواهر الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في مركز إكسبو الشارقة اليوم فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات»، وسط مشاركة من 100 شركة محلية متخصصة في تصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، وأكثر من 20 مصمماً إماراتياً، وأشهر العلامات في الذهب والفضة والألماس، إلى جانب شركات ومتاجر متخصصة في العطور والعود والأزياء والإكسسوارات.

ويأتي المعرض الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى الثالث من يوليو المقبل، تحت شعار «بريق الجمال»، بمشاركة أجنحة لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها إيطاليا التي تسجل حضوراً متميزاً بأكثر من 18 شركة وعلامة، وأبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات الذين سيشاركون بمجموعاتهم التي تضم أفخم أنواع الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب التشكيلات المتميزة من المجوهرات المستوحاة من الثقافة الإيطالية.

في حين يستعد المصممون الإماراتيون إلى تسجيل بصمة متميزة في المعرض وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، إذ كشف منظمو الحدث أن منصات المصممين الإماراتيين ستضم مشغولات ذهبية وتشكيلات متفردة ونادرة، تتميز بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة، ومجموعات متنوّعة من أرقى خطوط واتجاهات المجوهرات المستوحاة من التراث الإماراتي والتي تعكس في تصاميمها حرفية صانعيها الموروثة من الآباء والأجداد، إلى جانب منتجات الحرف اليدوية المحلية في مجال المجوهرات.

المصممون الإماراتيون يستعدون لتسجيل بصمة في المعرض، وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة.

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