التحليل النفسي عن لغة جسد آمال ماهر بعد ظهورها للجمهور: واثقة في نفسها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهور مفاجئ بعد فترة طويلة من الغياب، أطلت به الفنانة آمال ماهر مؤخرا، في محاولة منها لطمأنة جمهورها على حالتها، إذ كشفت عن أنها تعاني من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، منعتها من محاولات الخروج أمام متابعيها للتواصل معهم.

تفاصيل ظهور آمال ماهر

وفي أول ظهور لها بعد فترة الغياب، بدأت آمال ماهر في طمأنة جمهورها ومتابعيها، قائلة في رسالتها: «انتظروني قريبًا.. أنا كويسة وبخير.. حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

كما وجهت آمال ماهر تهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: «بحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين».

ولفتت «ماهر» إلى أنها تستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد لها خلال الفترة المقبلة.

تحليل لغة جسد آمال ماهر في ظهورها الأخير

ومن ناحيته، أوضح محمد حسن، خبير لغة الجسد، خلال تصريحاته لـ«هن»، أن تشبيك الأصابع الذي ظهرت بها الفنانة، يعد في لغة الجسد معبرا عن الثقة بالنفس.

وعن إشارة تشبيك الأصابع في لغة الجسد، يرى «حسن» أنها قد تعبر عن الثقة العالية بالنفس والشعور بالأريحية، وهناك بعض المناهج التي تفسر وجود مشاعر سلبية تجاه شيء معين، قد يكون ذلك صحيحا في السياق الذي يحدث فيه: «بمعنى إن لو لقيت حد حزين عامل الحركة دي، فده معناه إن في مشاعر سلبية، لكن لو حد قاعد لوحده وعملها، مش هاخد نفس الانطباع، لكن أقدر أقول إنها ثقة في النفس».