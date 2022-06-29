موعد العيد الكبير 2022 في مصر.. والطريقة المثلى لتأهيل الأطفال لرؤية الأضحية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعددت عمليات البحث مؤخرا، عبر المحرك العالمي الشهير «جوجل» عن موعد العيد الكبير 2022 في مصر، وذلك بعدما أعلنت كل من دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية عن موعد غرة شهر ذي الحجة، مساء اليوم الأربعاء، إذ يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على موعد قدوم أول أيم عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجريا.

ومع تعدد البحث عن موعد العيد الكبير 2022 في مصر، حرصت العديد من الأمهات لمحاولة التعرف على كيفية تأهيل أطفالهن لرؤية الأضحية خلال توقيت ذبحها.

موعد العيد الكبير 2022 في مصر

وتبين أن موعيد العيد الكبير 2022 في مصر، سيكون يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، وذلك بعدما استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء.

كيفية تأهيل الأطفال لرؤية الأضحية خلال ذبحها

ومن ناحيتها أوضحت خبيرة الإتيكيت شيماء مرسي، خلال تصريحات إعلامية لها، كيفية تأهيل الأطفال لرؤية الأضحية خلال ذبحها، أنه لا يجب تعريض الصغار لموقف ذبح الأضحية طالما كانت أعمارهم أقل من 10 أعوام.

ولفتت «مرسي» إلى أنه إذا تعرض الطفل وهو لا يزال تحت هذا العمر إلى الأمر، قد يتعرض لصدمة كبيرة تمنعه من تناول اللحوم، ويفقد ثقته في والده: «هيفوق على صدمة قوية شوية، بتسيب أثر سلبي في الطفل، بتخليه يفقد ثقته العمر كله في باباه، وبيجيله فوبيا دم مش عايز ياكل لحمة».

ونوهت خبيرة الإتيكيت بأنه يجب على الآباء والأمهات تهيئة أطفالهم لموقف ذبح الأضحية، «لازم أحكيلهم بالتدريج قصة سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا اسماعيل، وإزاي ربنا فداه بالخروف، وأبدأ أفهمهم إن الأضحية اللي هتتدبح دي هتفضل معانا بشكل مؤقت جوا البيت وبعد كده لازم نعمل ده عشان ناكل لحمتها زي ما بنصطاد السمك كده، وده عشان أقلل من تعلقهم بيها».