طبيبة تحذر من مرض تعاني منه هنادي مهنا: فوبيا الرجيم خطير وأصاب الأميرة ديانا

القاهرة - سمر حسين - صحة

رحلة خسارة الوزن، تحمل العديد من الأسرار، كشفت عنها مؤخرا الفنانة هنادي مهنا، بعد إعلانها أنها عاشت فترات عصيبة خلال زيادة وزنها، أدت إلى شعورها بالاكتئاب الشديد تجاه الأمر، والذي نجحت في التخلص منه لاحقا.

هنادي مهنا تكشف عن رحلتها مع فقدان الوزن

هنادي مهنا، قالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، إنها عاشت لفترة طويلة من الاكتئاب وذلك بعد الزيادة الكبيرة في وزنها، بسبب تناولها للعديد من المأكولات عقب قدومها إلى مصر، مضيفة: «وأنا في أسبانيا وقت الجامعة كنت بتحرك كتير أوي، ومكنش فيه حد بيطبخ، فكنت رشيقة، ولما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي محشي وحمام ومسقعة ودي حاجات ماينفعش تتساب وماتتاكلش».

الشعور بالفوبيا

وعقب نجاح الفنانة في فقدان وزنها بشكل ملحوظ، والتمتع برشاقة كبيرة، كشفت عن معاناتها بسبب الشعور بالفوبيا خوفا من الزيادة مرة أخرى، حتى لو بدرجة بسيطة، قائلة: «باخد بالي كويس أوي دلوقتي وبلعب رياضة والإنسان لما بيشوف نفسه خاسس دلوقتي بيبقى عنده طاقة أن يكمل الطريق لدرجة أني بقى عندي فوبيا عشان أحافظ على ده».

معلومات عن فوبيا الرجيم

وبدورها أوضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحاتها لـ«هن»، أن الأفراد الذين يعانون من فوبيا الرجيم، مروا بحالات نفسية سيئة تجاه أوزانهم الزائدة، ما يدفعهم للقيام بعدة محاولات لفقدانه، ومع نجاحهم في الأمر يصيبهم شعور بخوف شديد من الزيادة مرة أخرى، وهو ما يعرف بـ«فوبيا الرجيم».

خطورة الإفراط في فوبيا الرجيم

وحذرت الخبيرة من الإفراط في هذا الشعور، لأنه قد يؤدي للإصابة بمرض خطير يُعرف بـ«البوليميا» وهو الذي عانت منه الأميرة ديانا قبل رحيلها، وتتمثل أعراض هذا المرض في تقيؤ الطعام بشكل مستمر بعد تناوله مباشرة، وهو ما قد يتطور بشكل أكبر ويؤثر على صحة الجسم، ويؤدي إلى تدهورها بصورة تدريجية.