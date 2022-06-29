شيرين تدافع عن حسام حبيب وتكشف مفاجآت في حياتها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب من حين لآخر، على فتح فقرة التساؤلات أمام متابعيها، للتفاعل معهم والرد على استفسارتهم المختلفة، والتي تكشف من خلالها عن بعض الحقائق والأسرار الخاصة بها.

وحرصت شيرين عبد الوهاب على نشرها عدد من تساؤلات المتابعين عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، وتفاعلت بالرد عليها.

ومن بين التساؤلات التي نشرتها شيرين «هل ندمتي في يوم من الأيام إنك دخلتي الوسط الفني؟»، وهو ما ردت عليه الأولى: «بصراحة ساعات بحس ندم ليه علاقة مش بالفن، بس ليه علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات».

سؤال عن المؤهل الدراسي

فيما تلقت شيرين عبد الوهاب سؤالا حول تحصيلها الدراسي، والتي أجابت عنه: «للأسف ماخلصتش دراسة في أكاديمة الفنون عشان الدنيا خدتني والشغل خدني، بس في أمثال كتيرة في الدنيا خلصوا دراستهم لما كبروا، وبالمناسبة ببارك لصديقي الشاعر والسيناريست الكبير أوي أيمن بهجت قمر على إنه لسه مخلص دراسته، ألف مبروك يا أيمن يا مجتهد».

شيرين تكشف عن رأيها في الرجال

أما عن إجابتها في سؤال: «إيه رأيك في الكائن الحي الذي يسمى الرجل بعد التجارب اللي مريتي بيها؟»، قالت شيرين عبد الوهاب: «هو نص الدنيا والدنيا راجل وست».

كما كشفت شيرين عن حقيقة إجراءها لعملية تجميل في أنفها، نافية الأمر: «لا والله العظيم».

مفاجآة أخرى كشفت عنها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشأن خلافاتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعدما وُجه لها سؤالا: «هو بجد حسام رفع عليكي سلاح؟»، وهو ما أجابت عنه: «طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرده دي شهادة هتسال فيها قدام ربنا».