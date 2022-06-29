منة شلبي غاضبة من جرائم العنف ضد سيدات مصر.. فماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الغضب انتابت الفنانة منة شلبي، إثر تعرض بعض السيدات في مصر للعنف خلال الآونة الأخيرة، وهو ما دفعها للخروج عن صمتها والتعليق على الأمر، عبر حسابها الرسمي على منصة «تويتر».

وأثارت حالات العنف المتكررة على السيدات والفتيات داخل المجتمع، مشاعر الغضب بين المواطنين والرأي العام، وكذلك العديد من مشاهير الفن، الذين عبروا عن مشاعرهم وآرائهم المختلفة تجاه الأمر عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

منة شلبي تعلق على جرائم العنف ضد المرأة

ومؤخرا، خرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها، معبرة عن غضبها من قبل صور العنف التي باتت تشهدها العديد من السيدات خلال الآونة الأخيرة، والتي كانت شغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية.

ودونت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري، الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها».

وتابعت «شلبي» حديثها لافتة إلى أنه هناك بعض الفئات من الأمهات اللاتي خفقن في تربية أبنائهن بصورة سليمة، وهو ما أدى إلى انتشار مثل هذه جرائم العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة، مستطردة: «يمكن قلة ماعرفوش يربوا ولادهم، ودي كانت النتيجة، ذكورية وجرايم وتفكير من أماكن غلط، ربنا يرحمنا جميعا ويحمي عقولنا من الجنون ده».

وسرعان ما لاقت تدوينة منة شلبي، تفاعل الآلاف من متابعيها، الذين أيدوا رأيها بصورة كبيرة.