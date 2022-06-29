الامارات | عبوة مياه تهدي الـ «محظوظ» أنجين 10 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة مياه تهدي الـ «محظوظ» أنجين 10 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سحب «محظوظ» في اسبوعه الحادي والثمانون، انضمام التركي أنجين ديزليك المقيم في دبي منذ 12 عاماً، إلى قائمة الملايين التي يقدمها «محظوظ»، وفوزه بـ 10 ملايين درهم، ليصبح أنجين المليونير 23 الذي قدمه سحب «محظوظ» الأسبوعي المباشر منذ إطلاقه للمرة الأولى قبل نحو العامين، ويتطلب من المشاركين به شراء عبوة مياه مقابل 35 درهماً.

وحرص مسؤولو «محظوظ» على تسليم الجائزة للتركي أنجين، في مؤتمر صحافي، عقد في دبي، في مقر شركة «إي وينجز» القائمة بالعمليات التشغيلية للسحب الأسبوعي، وحضره الرئيس التنفيذي لشركة «إي وينجز» فريد سامجي، والمليونير الاحدث في قائمة «محظوظ» التركي أنجين، بجانب ممثلي عن وسائل الإعلام.

وقال التركي أنجين في المؤتمر الصحافي، إن: «الفوز جاء بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، إذ لم أكن اتخيل بأن أفوز بمثل هذا المبلغ السخي، رغم مشاركتي شبه الأسبوعية في السحب».

وأضاف: «لطالما كانت دبي ارض الاحلام والفرص، والجائزة ستغير حياتي وعائلتي إلى الأفضل، وأنا ممتن لـ»محظوظ«لمنحي هذه الفرصة الذهبية، وتحقيق احلامي والارتقاء بطموحاتي وتطلعاتي في مستقبل أكثر اشراقاً».

وقال الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة «إي وينجز» فريد سامجي: «تمكن (محظوظ) من اكتساب سمعة مرموقة في وقت وجيز، ويعزى الفضل في ذلك إلى أننا قدمنا 23 مليونيراً خلال ما يزيد قليلاً عن عامي.

ويذكر، يمكن المشاركة في سحب»محظوظ«الأسبوعي عبر شراء عبوة مياه مقابل 35 درهم على الموقع الإلكتروني www.mahzooz.ae، على أن يتم التبرع بعبوات المياه للمحتاجين عبر الشركاء المجتمعيين لـ»محظوظ"، بحيث تمنح كل عبوة مياه يتم شرائها عبر الموقع فرصة مشاركة واحدة في السحب الكبير، بجانب إمكانية الفوز بـ 300 ألف درهم لثلاثة فائزين أسبوعين، بواقع 100 ألف لكل منهم

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