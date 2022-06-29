الامارات | صدفة تنقذ طفلا تركيا من موت محقق «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن صدفة تنقذ طفلا تركيا من موت محقق «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجى طفل تركي من موت محتم بعدما سقط من شرفة منزله في مدينة أماسيا شمال تركيا، وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، رجلا يقف قرب أحد المحلات في أماسيا، ليتفاجأ بسقوط جسم من أعلى الشرفة فوقه.

وصُدم الرجل عندما شاهد الجسم الذي سقط فوق كتفه، بعدما عرف أنه طفل صغير يبلغ من العمر عاما واحدا.

ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية عن وسائل إعلام تركية قولها، إن الطفل سقط من شرفة الطابق الأول بينما كان يلعب هناك.

وفي حديث لوسائل إعلام تركية قال الرجل: «ظننت أن إناء زهور قد سقط على كتفي، لكني تفاجأت عندما شاهدت الطفل على الأرض». بحسب «سكاي نيوز».

وأضاف: «كانت هناك إصابات طفيفة، والدم يسيل من فم الطفل، لكنه في حال مستقرة بعدما نقل إلى المستشفى. من حسن حظي أيضا أن كتفي لم تكسر أيضا».

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