«بيكيه مطلعش خاين».. السبب الحقيقي وراء انفصال شاكيرا ولاعب برشلونة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«وهو في حد يخون شاكيرا؟».. جملة استنكارية باتت ضجت بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار خبر انفصال الفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا عن لاعب قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، عقب علاقة استمرت لـ12 عامًا وأثمرت عن طفلين، بعدما تم تداول العديد سيناريوهات حول خيانة الأخير لها ما دفعها للابتعاد عنه.

خيانة مع والدة زميله بالفريق، وأخرى مع مضيفة شقراء، سيناريوهات عدة طالت جيرارد بيكيه، بأنها كانت سببًا لانتهاء علاقة شاكيرا وبيكيه، قبل أن يفجر اليوم روبرتو غارسيا، الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع لوسيلا، شقيقة شاكيرا، مفاجأة جديدة حول سبب الانفصال.

السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلا عن روبرتو غارسيا، فإن السبب وراء هذا الانفصال هو الأمور المادية البحتة، وليست عاطفية أو الخيانة كما أشاع البعض، موضحًا أن علاقة الثنائي كانت مثالية للغاية، لكن أسباب اقتصادية تسللت الخيانة بينهما.

وأكد «غارسيا» أن نجم برشلونة طلب من شاكيرا مبلغاً من المال لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أنها رفضت ذلك بعد اعتراض من والديها، لتتهمش علاقتهما في تلك اللحظة، قبل أن تتكرر الخلافات حتى إعلان انفصالهما رسميا في يونيو 2022.

علاقة بيكيه وشاكيرا.. 12 عاما وطفلين

يذكر أن الثنائي بيكيه وشاكيرا كان أعلن رسمياً بداية الشهر الحالي، خبر الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما.

وغاب بيكيه وشاكيرا عن الظهور سويا منذ شهر مارس الماضي في أي مناسبة معاً، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار التساؤلات حولهما، إلا أن الأمر بات يطول بيكيه بخيانته للمطربة الشهيرة.