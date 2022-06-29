أعرف منين إن عندي طفل عنيف؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الدكتورة عز زيان، استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية، إنّ العنف بين الأطفال ظاهرة يجب مناقشتها بشكل مستمر وعدم السكوت عنها، موضحةً أن العنف هو الإيذاء مختلف الأشكال والأنواع، فهناك عنف جسدي وعنف كلامي وعنف تخريبي.

الطفل اللي طول الوقت مكتئب ومبوز وصعب إرضاؤه بيكون عنيف

وأضافت استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «أعرف منين إن عندي طفل عنيف؟! بيبقى مش مبسوط أو سعيد، طول الوقت مكتئب ومبوز وصعب إرضاؤه، حتى لما ندلعه ونلاعبه يرفض ده بعنف، ممكن يدفع أمه وأبوه وأخوته».

أسباب كثيرة لعنف الأطفال منها الأب والأم

وتابعت استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية: «هناك أسباب كثيرة لعنف الأطفال منها الأب والأم، وهناك أيضا المدرسة، فالطفل يكتسب سلوكه منهما بالدرجة الأولى، لما الطفل يشوف أب وأمه بيضربوا بعض يكتسب الطفل سلوكا عنيفا، ويترسخ في ذهن الطفل أن العنف شيء عادي، وبالتالي بيصدر هذه التصرفات لأخوته والمدرسة ولما يكبر يصدره لزوجته».

غياب الاهتمام من الأب والأم يسبب العنف للأطفال

وأوضحت استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية: «هناك أيضا، ما يقدم للطفل وقد يكون مسؤولا عن حالة العنف لديه، ومن حق الطفل أن يجد ما يسمع له، لأن ده لو محصلش الطفل سيصاب بالإحباط من أبيه وأمه، فلما يجي يحكي عن مشكلاته ميلاقيش اهتمام من الأب والأم، وبالتالي يكتسب سلوكا عنيفا».