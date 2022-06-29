الامارات | المفوضية الأوروبية تقترح حظر منتجات التبغ المسخن المنكه

شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تقترح حظر منتجات التبغ المسخن المنكه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقترح المفوضية الأوروبية حظر بيع منتجات التبغ المسخن المنكه في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن البيان أن أحدث التقارير أظهر ارتفاع مبيعات منتجات التبغ المسخن بنسبة 10% في أكثر من خمس دول أعضاء.

وسوف يخضع الاقتراح لفترة تدقيق من جانب المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ويدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

وسوف يكون أمام الدول الأعضاء ثمانية شهور لنقل الحظر إلى قوانينها الوطنية.



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