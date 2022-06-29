فوائد الثوم على الريق.. 13 نتيجة مذهلة منها «شعر طويل وتطهير المعدة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الثوم من أكثر الأطعمة التي لها العديد من الفوائد لجسم الإنسان والصحة العامة، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، كما أنه يستخدم في العديد من الأكلات ليعطيها الطعم الشهي واللذيذ وينصح بتناوله صباحا العديد من الأطباء، لذا نقدم لكِ فوائد الثوم على الريق.

فوائد الثوم على الريق

عرضت الدكتورة، نهال كمال المصري، دكتورة صيدلانية وخبيرة تركيبات تجميلية وعلاجية، في برنامج «السفيرة عزيزة» والذي يُعرض على فضائية «DMC»، فوائد الثوم على الريق، إذ نصحت الأفراد بضرورة تناول فص ثوم على الريق مع شرب كوب من الماء، ومن فوائده:

ـ من أفضل مضادات السموم والقضاء عليها.

ـ تطهير المعدة من البكتيريا والميكروبات الموجودة داخل المعدة.

ـ علاج ضعف الأوعية الدموية والشرايين.

ـ خفض مستوى الكوليسترول في الدم ومستوى الدهون في الجسم.

ـ السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بسبب احتواءه على مركبات من الكبريت مثل الأليسين.

ـ مكافحة العدوى البكتيرية في الجسم والحفاظ على صحة الجسم من الإصابة بالفيروسات.

ـ تحسين عمل الجهاز الهضمي وسرعة الهضم بطريقة طبيعية والتقليل من الإصابة بعسر الهضم.

ـ تقوية مناعة الجسم خلال اليوم.

ـ التقليل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية خاصةً ورم سرطان القولون وورم سرطان الثدي.

ـ محاربة الشيخوخة والتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ـ مفيد جدًا لتقوية الشعر والتقليل من تساقطه.

ـ يعطي لمعان للشعر ويكون صحي وطري وغير جاف.

ـ يساعد على تطويل الشعر بصورة كبيرة وملء الفراغات داخل فروة الشعر.

الطريقة الصحيحة لتناول الثوم على الريق

بينما أوضح الدكتور، مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الطريقة الصحيحة لتناول الثوم على الريق، إذ أنه لا يجب بلع فص الثوم كامل مرة واحدة لأن بذلك لن يحصل الجسم على الفوائد الموجودة بداخله، ولا يجب تقطعيه ومضغه مرة واحدة لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث مشكلة في المعدة وقد يؤدي إلى حدوث خرم في المعدة أو قرحة في المعدة.

وتابع أنه لذلك فإن الطريقة الأمثل لتناول الثوم على الريق هي وضع الثوم بجرعة كبيرة تصل إلى 30 جرام في طبق سلطة خضراء، أو وضعه في طماطم وتناوله مباشرة، أو تقطيعه على طبق الفول وتناوله على الفطور، وإذا تناولت فص ثوم بعد تقطيعه أو فرم الثوم فعليك شرب كوب كبير من الماء حتى تتخلص من النكهة والحفاظ على المعدة من خطر الإصابة بالقرحة، كما نُصح بتناول الثوم طازج والبُعد عن الثوم البودر أو غير الناضج.