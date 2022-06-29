مواجهة صادمة بين الأم المتهمة بقتل أطفالها بالدقهلية وزوجها.. «مش هيرجع تاني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عقب ما يقرب من شهر على واقعة مُفجة نفذتها أم بالدقهلية، قررت التخلص من أطفالها «أحمد - 7 سنوات، وشقيقه أنس - 5 سنوات، وشقيقتهما سمية 4 أشهر» بنحرهم، ومحاولة التخلص من حياتها بعد رسالة مؤثرة تركتها للأب، شهدت الساعات الماضية المقابلة الأولى بين والد الأطفال والأم المتهمة بقتلهم.

أكثر من 27 يومًا، والأب المكلوم على أطفاله ينتظر اللقاء مع الزوجة المتهمة، التي أقدمت على تلك الجريمة، بدون أسباب واضحة فقط تاركة رسالة بخط اليد، تضمنت الآتي: «أنا وديت عيالك الجنة يا محمد، ربنا يعوضك عنهم خير، أنا اللي قصرت معاهم.. وبالذات أحمد.. كان لازم يروح الجنة.. لأن ذنبه في رقبتي.. لا علمته الكلام ولا الحياة.. قررت يروح الجنة هو وأخواته»، لتأتي اللحظة الحاسمة اليوم.

تفاصيل المقابلة الأولى بين الأم قاتلة أطفالها بالدقهلية وزوجها

ووفقًا لما أكدته مصادر خاصة لـ«الوطن» كان الزوج انتظر هذا اللقاء طويلًا، مقدمًا العديد من الطلبات للنيابة العامة، التي أجابتها بالرفض بسبب الحالة المرضية الخطيرة التي تمر بها الأم المتهمة بعدما حاولت التخلص من نفسها: «قدم طلب للنيابة العامة يقابل زوجته والنيابة رفضت بسبب حالتها الصحية والراجل كان صابر ومحتسب، لكن اخيرًا قابلها».

الأم عجزت عن الحديث وبكت

دقائق عصيبة شهدها اللقاء، إذ عجزت الأم عن الحديث بسبب إصابة الأحبال الصوتية، فلم يخرج منها سوى البكاء دون رد: «الراجل كان تحت حراسة وهي تحت الأجهزة طبية، سألها عملتي كدة ليه وولادك هانوا عليكي إزاي والست بتعيط بس، قالها أكيد ده كان غصب عنك وأنتي في حالة صعبة»، واكتفى الزوج بعد ذلك بالدعاء لها، وقرر الزوج بعد ذلك السفر إلى السعودية عقب هذا اللقاء، وفقا لما قالته المصادر.