ما حكم التربح من بيع المنتجات على الإنترنت؟.. دار الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

انتشرت في الفترة الأخيرة صفحات وجروبات لبيع المنتجات عبر صفحات الإنترنت بهدف الربح، وذلك لمواجهة الظروف الصعبة بسبب تباين الأسعار فيكون ذلك هو مصدر الدخل للمنزل، ويمكن للشباب أو ربات المنزل أن يعملوا به، ولكن الكثير يتساءلون عن حكم الشرع في بيع المنتجات على الإنترنت.

حكم الربح من بيع المنتجات على الإنترنت

ورد سؤال للصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية في سلسلة حلقات البث المباشر على «يوتيوب» نصه: «أعرض منتجات على النت وببيعها وباخد نسبتي، يعني لما بعرض عباية بـ200 جنيه بقول 250 وتكون دي نسبتي، هل هكذا يكون هذا الربح حلال؟».

وأجاب أمين لجنة الفتوى، الدكتور محمد عبدالسميع، على هذا التساؤل، بقوله: «لا مانع في ذلك ما دام لم تزيدي في السعر عن سعر المثل، أي إذا كان المنتج بـ200 جنيه تقولي بـ400 أو أكثر»، مؤكدًا أن يكون الربح من التاجر وليس المشتري.

وأوضح أن مشروع التجارة واجبة على الإيجاب والقبول بين الطرفين والعرض والطلب، فعندما تُعرضين السلعة التي لديك ويراها المشتري ويوافق على هذا السعر فلا يكون هناك مشكلة أو حرج في ذلك، ناصحا التجار بعدم المغالاة في الأسعار بصورة مُبالغ بها أو رفع قيمتها عن مثلها حتى يكون الربح مناسب ومُرضي للطرفين البائع والمشتري.

حكم البيع والشراء عبر الإنترنت

ووفقًا لرأي مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، فإن جميع المعاملات مباحة إلا ما حرمها الشرع، فإذا كانت المعاملات تتم عن طريق الإنترنت بطريقة شرعية ولا يوجد بها غش أو تضليل للمشتري أو مبالغة في الأسعار تؤدي إلى النصب على المشتري، فهي بذلك تكون جائزة ولا يوجد بها حرج وذلك بسبب حاجة الناس إليها في ظل التطور التكنولوجي ومواكبة العصر.