من هي «سندس» صاحبة فيديوهات «أنا حياتي غريبة أوي ومن الجونة للساحل»؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا حياتي كلها غريبة أوي مرة كنت في الجونة ومفيش مواصلات وقررنا أنا وصحابي مضطرين نقعد مع فرد الأمن»، مقطع أثار سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت إحدى الفتيات متحدثة عن المواقف الصعبة والغريبة التي مرت بها، وعلى رأسها رحلاتها للجونة، قبل أن تتحدث مُجددًا عن أزمة أخرى حسب وصفها، وهي عدم قضاء 3 أشهر متتالية في الساحل الشمالي، بسبب امتحان الدور الثاني بالجامعة.

«سندس» صاحبة المقاطع المثيرة للجدل: بتتكلم فرانكوا

ربما الأزمات التي تسردها بتأثر أثارت استفزاز المتابعين، وربما الطريقة المُتبعة في الحديث أيضا، إذ تتحدث بلغة لا تصل للعربية العامية، أو حتى الإنجليزية، ما دفع البعض من الرواد يعلقون: «أول مرة نشوف حد بيتكلم فرانكوا»، و«مشاكل صعبة أوي يارب يكتبها علينا»، و«قطعتي قلبنا بمشاكلك الصعبة دي».

وسرعان ما باتت مقاطع فيديو سندس تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، ما بين السخرية والانتقادات، وعلى الجانب الآخر، ظل البعض يبحث عنها وعن هويتها.

@sondos.abdelhady كدا كدا ساحل #CrC original sound - Sondos Abdelhady

@crc1 الدنيا بقت صعبه اوي #crc original sound - CrC

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن «سندس» صاحبة المقاطع المثيرة للجدل، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي كالتالي:

من هي «سندس» صاحبة المقاطع المثيرة للجدل؟

- تُدعى سندس عبدالهادي.

- تبلغ من العُمر 21 عاما.

- تعمل Video creator.

- تطلق على نفسها عبر منصة الفيديوهات «تيك توك» أنها «فتاة الكدة وكدة».

- تعمل في إحدى وكالات الدعاية والتسويق.

- لا تشارك متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منشورات، رغم اقترابهم من 60 ألف متابع.