هنادي مهنا تكشف سبب زيادة وزنها.. ما علاقته بالعمل الفني؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة هنادي مهنا إنها قبل دخولها الوسط الفني كانت تدرس هندسة الصوت في إسبانيا للعمل في المجال الموسيقي، إذ كانت تحلم بالغناء: «لما جيت مصر اشتغلت مدرسة ودرست كذا حاجة وكنت فاتحة شركة مع بابا وأنا بحب أشتغل من صغري، حتى في الصيف كنت مش بحب أقعد في البيت ومش بعرف أقعد في البيت».

هنادي مهنا: مكنتش مستوعبة طبيعة الشغلانة في الأول

وتذكرت هنادي مهنا، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، بداياتها في عالم التمثل: «لما اشتغلت ممثلة مكنتش مستوعبة طبيعة الشغلانة وأن الشغل موسمي ممكن يبقى مكثف شهرين متتالين وشهرين تانين قاعدين في البيت مش بنعمل حاجة ودي كانت حاجة بالنسبة لي عملالي إحساس غريب وكنت بقول فيه حاجة غلط لأني متعودة على الشغل اليومي وأني أنام وأصحى عشان ورايا شغل».

هنادي مهنا تكشف سبب زيادة وزنها

وكشفت هنادي مهنا في حديثها عن سبب زيادة وزنها قبل زواجها بالفنان أحمد خالد صالح قبل حوالي عامين: «أول ما مثلت الدنيا ممشيتش أوي، يعني فضلت سنتين أشتغل ومفيش حاجة تتذاع لحد أول عمل وهو افراح إبليس الي لسه معروض قريب رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة وعملت كمان فيلم ووقف كل ده سببلي اكتئاب في فترة من الفترات وكنت قاعدة في البيت فقعدت أكل».

وأردفت: «تخنت بالشكل ده لما رجعت مصر بس أنا كنت رفيعة أصلا من الأول، وعلشان أخس جربت حاجات كتير أوي لحد ما في الآخر لجأت لدكتور تخسيس، والموضوع بالنسبة ليا مكنش استسهال أو فلوس، بس أنا جربت كل حاجة وكل أنواع الدايت والرياضة ومفيش حاجة نفعت معايا».