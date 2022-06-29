الامارات | ما هي مستويات قياس ضغط الدم وماذا تعني أرقامها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مستويات قياس ضغط الدم وماذا تعني أرقامها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، حيث يعاني العديد من الأشخاص من هذا المرض، دون أن تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وينصح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" بضرورة قياس الضغط مرة كل سنتين على الأقل، بدءًا من عمر الـ18 عامًا.

وتختلف فئات ضغط الدم بين طبيعي، وما قبل المرضي، وارتفاع ضغط دموي، وارتفاع ضغط دموي شديد.

طبيعي

الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): أقل من 120

الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): أقل من 80

ما قبل المرضي

الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): 120-129

الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): أقل من 80

ارتفاع ضغط دموي

الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): 130-139

الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): 80-89

ارتفاع ضغط دموي (شديد)

الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): أعلى من 140

الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): أعلى من 90

وقد يختلف ضغط الدم الطبيعي من شخص لآخر وفقًا لعدة عوامل مهمة، أبرزها العمر، والحالة الصحية.

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