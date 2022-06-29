الامارات | نصائح لحماية العينين من أشعة الشمس القوية خلال عطلة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية العينين من أشعة الشمس القوية خلال عطلة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم فوائد أشعة الشمس لجسم الإنسان، إلا أنها قد تسبب أيضًا أضرارًا جسيمة، فقد تحرق البشرة وتتلف العينين إذا تُرك الجسم بدون حماية.

وفيما يلي بعض النصائح لحماية العينين من أشعة الشمس الحارقة، خاصة في فترة قضاء العطلة الصيفية:

توصي الجمعية المهنية لأطباء العيون في ألمانيا (BVA) باستخدام النظارات الشمسية أو غطاء الرأس الواقي من الأشعة فوق البنفسجية. ووفقًا للمكتب الاتحادي الألماني للحماية من الإشعاع، فإن هذا ضروري لمنع الجسم من التعرض لأشعة الشمس بدرجة كبيرة. ولهذا السبب يوصي الخبراء باستخدام واقي شمسي مناسب للحماية.

الشمس أقوى في مناطق العطلات

وبحسب موقع "فيت فور فن" الألماني، تتعرض العيون لأشعة الشمس بدرجة أكبر في المناطق الجنوبية للكرة الأرضية. ولذلك يُنصح بارتداء النظارات الشمسية التي تحمل ملصق "UV400" من أجل توفير حماية كافية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. ونظرًا أن معظم مناطق العطلات تكون في هذه المناطق القريبة من البحر والمشهورة بدفء فصولها، فإنه من المهم التأكد من صلاحية النظارة الشمسية، بحسب الخبراء.

من حيث المبدأ، تحمي النظارات الشمسية سطح العين من التعرض لحروق الشمس. ومع ذلك، إذا تعرضت العين للكثير من أشعة الشمس، فإن خطر الإصابة بحروق داخلية يرتفع، وهو ما يتجلى بألم شديد وحرقة وتورم في العين، بالإضافة إلى ضعف مؤقت في الرؤية.

وتؤكد جمعية أطباء العيون الألمانية أن هذه الأعراض تهدأ عادة بعد ثماني إلى اثني عشر ساعة، بيد أنه من الضروري حماية العين من التعرض المباشر لأشعة الشمس مرة أخرى.

يجب على أي شخص يرتدي العدسات اللاصقة الالتزام بوقاية وحماية العينين. فإذا كانت العيون متهيجة أو جافة، فمن المفضل عدم استخدام العدسات واستخدام النظارات الاحتياطية. كما أن لشرب الكثير من الماء أو شاي الأعشاب أيضًا تأثير داعم، وفقًا لجمعية أطباء العيون.

وإذا كان المصطافون يعتمدون على قطرات العين وغيرها من الأدوية، فيجب أيضًا تخزينها بشكل صحيح. ويفضل وضعها في صندوق التبريد لحمايتها من الحرارة.

كما ينصح الموقع الألماني "كولر فيزيون"، المختص بالسفر، بعدم النظر إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى مع ارتداء نظارات شمسية. كما يوصي الموقع باختيار قبعات ذات حواف عريضة، لحماية العينين من تأثير الشمس، كما يؤكد على أهمية الحفاظ على العين رطبة في حال دعت الضرورة إلى ذلك.

وأخيرًا، إذا شعرت بألم في العينين أثناء العطلة، لا تتردد بزيارة طبيب العيون، ولا تؤجل ذلك إلى ما بعد العودة إلى المنزل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news