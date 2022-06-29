لقطات من علاقة أسماء جلال ووالدها: فكرت اتبرع له بقلبي وطلبت أشوفه في القبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تظهر بشخصيتها العفوية المرحة، وضحكتها ومقاطع الفيديو الكوميدية التي تسجلها، فضلا عن ردودها التلقائية في المهرجانات والبرامج التلفزيونية، إلا أن الفنانة أسماء جلال أظهرت جانبا خفيا لأول مرة أمام عدسات الكاميرات، متحدثةً عن علاقتها بوالدها الراحل ووالدتها وطفولتها وكلمات السخرية التي كانت تنهال على مسامعها من المقربين لها.

الفنانة أسماء جلال، حلت ضيفة على برنامج Ab talks مع الإعلامي أنس بوخش، وتحدثت عن الكثير من الأمور الخاصة بها التي تسببت في تصدرها التريند، وتداول أخبارها بصورة واسعة.

علاقة أسماء جلال بوالدها الراحل

علاقة حُب وارتباط من نوع خاص، جمعت بين الفنانة أسماء جلال ووالدها الراحل، الذي توفي إثر معاناته من سكتة قلبية، وتحدثت عنه خلال البرنامج: «فكرت أتبرع بقلبي لوالدي، مكنتش متقبلة فكرة إنه خلاص مات لأني روحت المستشفى اليوم ده وشوفته، فكان عندي جملة واحدة بقولها وهي إن ناخد قلب أي حد يتبرع ونعيشه، فكان رأي الدكتور أن مفيش حاجة اسمها كده لأنه خلاص مات، مكنتش فاهمة أوي ومش عارفة ده ينفع ولا لاء».

أسماء جلال: طلبت أنزل أشوف أبويا في القبر

الارتباط الشديد الذي جمع بين الفنانة أسماء جلال ووالدها، جعلها تدخل في صدمة كبيرة وقت وفاته، إذ لم تقو على تقبل الأمر: «فاكرة بردو أني بعد الموضوع ده طلبت أنزل أشوفه في القبر تحت لأني مكنتش مقتنعة، في ناس ماتت في حياتي، بس هو مينفعش يموت، بس فهمت أنه مات خلاص».

رغم وفاة والد الفنانة أسماء جلال، قبل 6 أعوام، إلا أنها لا تزال تعيش في صدمة منذ رحيله، كونه كان من أكثر الداعمين لها في حياتها: «مش قادرة أقتنع أنه مات».