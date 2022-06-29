هنادي مهنا تكشف لأول مرة السبب الغريب وراء تأجيلها للإنجاب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حلت الممثلة هنادي مهنا، ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث معها عن بداياتها ومشروعاتها الفنية المقبلة وحياتها الخاصة بشكل عام، وعلاقتها بزوجها أحمد خالد صالح وسؤالها عن سبب عدم وجود أطفال لديهما حتى الآن.

هنادي مهنا تكشف السبب الغريب وراء تأجيلها للإنجاب

كشفت الممثلة، هنادي مهنا، لأول مرة عن السبب الغريب وراء تأجيلها للإنجاب بعد زواجها من الفنان أحمد خالد صالح في آخر عام 2020: «أحنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي وصغيرة أوي على أني أبقى أم، مينفعش بيبي يشيل بيبي».

سر رشاقة هنادي مهنا

وفي تصريحات أخرى للممثلة الشابة عن سر رشاقتها، قالت: «أول ما مثلت الدنيا ما مشيتش أوي معايا فضلت سنتين أشتغل ومفيش حاجة تتذاع لحد أول عمل وهو أفراح إبليس اللي لسه معروض قريب رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة وعملت كمان فيلم ووقف، وفي فترة من الفترات كل ده عملي اكتئاب وكنت قاعدة في البيت، ففضلت أكل وده السبب في زيادة وزني».

وتابعت: «أنا كنت رفيعة أصلا من الأول وتخنت بعدها لما رجعت مصر، جربت حاجات كتير جدًا لغاية ما في الآخر لجأت لدكتور تخسيس، الموضوع مكنش استسهال أو فلوس لكن أنا جربت كل حاجة وكل أنواع الدايت والرياضة ومنفعتش معايا».

وواصلت حديثها عن زواجها بالفنان أحمد خالد صالح: «مبحبش شكلي في فرحي لما بتفرج على صوري ببقى عاوزة أعمل فرح تاني، الفرح جيه بسرعة وملحقتش أجهز أي حاجة وأنا طبيعتي دقيقة جدًا وبحب المثالية».

علاقة هنادي مهنا بوالدتها

كما تحدثت هنادي مهنا عن علاقتها بوالدتها والتي مرت بعديد من المراحل المختلفة بين البُعد والتقارب: «أنا طول عمري بنت أبويا عشان أنا أصغر واحدة، وكنت دايمًا باخد صف بابا في كل مشكلة أو أي موقف، ولما أتجوزت بدأت افهم قد أي الست دي كانت بتتعب معانا لأن هي اللي كبرت وربت والكلام ده بجد صعب مش كلام سهل، أنا مكنتش شايفة ده إلا لما أتجوزت، عشان كدا بقينا قريبين جدًا وبقيت بدافع عنها وأقف في صفها في أي موقف».

وأضافت أن والدتها قدمت نصائح لها بعد الزواج: «ماما دايمًا تقولي لازم يبقى في أكل في البيت عشان جوزك ولازم تاخدي بالك منه، ولازم تكوي فانلات جوزك وأنا مكنتش فاهمة لية أكويها وهي مش باينة بس قعدت تقولي عشان البكتيريا والميكروبات».