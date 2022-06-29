الدرع الواقي لجسمك.. نصائح مهمة للرعاية الصحية اللازمة لجلدك

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة عندما يحرص الشخص على الحفاظ على صحة جسده، يتجه تفكيره بالشكل الأكبر إلى الأعضاء الداخلية مثل القلب والرئتين والكلى، وغيرهم، ويتجاهل التفكير في الحفاظ على الجلد، إذ أنه يلعب دورًا مهمًا في حماية جسمك من الكائنات الحية الضارة، وكذلك تنظيم درجة حرارته.

ماذا يفعل الجلد في الواقع؟

يمثل الجلد حوالي 15 في المائة من وزن الجسم، كما يقول باري جودمان، طبيب الأمراض الجلدية الخاص في نيويورك التابع لمركز كورنيل الطبي في البلاد، في تصريحاته الخاصة لموقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

وتتمثل وظائف الجلد في:

- تغطية وحماية أجزاء ووظائف الجسم الداخلية.

- التخلص من العرق.

- إفراز فيتامين د.

- صنع طبقات الميلانين التي تسمح للجسم بالتفريق بيندرجات الحرارة والمزيد عن طريق اللمس.

كيفية الحفاظ على البشرة الجلدية ورعايتها

1- رعاية من الداخل الى الخارج:

يقول بعض أطباء الأمراض الجلدية إن ما يتم أكله يؤثر بشكل فعال على العناية بالبشرة، لذلك يفضل تناول كل من الخضر الورقية الداكنة والسبانخ واللفت والتوت، وكذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، مثل السلمون والجوز وبذور الشيا لتقوية حاجز الدهون في الجلد.

2- الرعاية الخارجية:

وذلك من خلال استخدام منظف جيد مناسب لنوع البشرة، كذلك استخدام مرطب جيد، إلى جانب واقي من الشمس.

3- التعرف على نوع البشرة:

يجب أيضا التعرف على نوع البشرة الخاصة بك، حيث تنقسم أنواعها إلى:

- الزيتية «الدهنية».

- الجافة.

- الحساسة.

- المختلطة وهي مزيج من الدهنية والجافة معا.