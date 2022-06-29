اللي باس رجلها واللي حضنها.. أمهات الرياضيين في ملاعب التتويج بيترد لهم الفضل

القاهرة - سمر حسين - ماما

وراء كل رجل عظيم امرأة، جملة يتداولها الجميع دائمًا وهذه الجملة على كل امرأة في حياة الرجل سواء كانت زوجته أو أخته، ولكن المفهوم الخاص لهذه الجملة هو الأم التي هي أساس كل شيء، فهي أكثر واحدة تفرح لابنها عند نجاحه، هناك العديد من الرياضيين الذين احتفلوا مع والدتهم عند تتويجهم بالبطولات.

لاعب الاسكواش مصطفى عسل

فاز لاعب الاسكواش المصري مصطفى عسل في المباراة النهائية في نهائيات الجولة العالمية، ليحصد عسل اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وبعد إعلان فوزه ذهبت والدته إليه لتعانقه عناقًا شديدًا أمام الملايين احتفالًا بصغيرها صاحب الـ21 عامًا، التقطت عدة صور لهذا المشهد المؤثر وتداول الكثيرون هذه الصور على مواقع السوشيال ميديا.

ونشر مصطفى عسل فيديو الاحتفال بالتتويج مع والدته على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» ووجه لها رسالة شكر تحمل الكثير في عبارات قليلة وقال: «أنا لا شيء بدون والدتي، هي سبب كل ما أنا عليه وكل ما سأكونه، شكرًا يا أمي».

لاعب كرة اليد محمد ممدوح هاشم

وفي تكرار لنفس الموقف منذ عامين، احتفلت والدة لاعب كرة اليد السابق لفريق الزمالك محمد ممدوح هاشم، بتتويج نجلها مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، حيث أقبل اللاعب على تقبيل رجل والدته داخل الملعب تعبيرًا منه عن مدى امتنانه وشكره لها على وقفتها بجواره، والدته التي ساندته في المباراة النهائية بشكل كبير خاصة بعد فقدانه لوالده قبل البطولة بأشهر قليلة، التقطت عدسات الكاميرا هذا المشهد المؤثر والذي تداولته الجماهير على الفور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حينذاك.

لاعب كرة القدم رياض محرز

عند انتقال اللاعب الجزائري رياض محرز من نادي ليستر سيتي إلى فريق مانشيستر سيتي، احتفلت معه والدته بهذا التوقيع الجديد والتقطت معه العديد من الصور، ووجَّه محرز الشكر إلى والدته أمام الجميع في المؤتمر الصحفي للتوقيع وقال: «كنت لا أملك المال وأنا صغير وكانت أمي تعطيني النقود كنت أعدها بإعادتها عندما أصبح لاعبا عالميا وهي كانت تضحك وتقول إن شاء الله».

لاعب كرة القدم أشرف الحكيمي

في تصريحات سابقة للاعب المغربى أشرف حكيمى، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحدث عن دور والدته الكبير والمؤثر في تألقه وقال: «والدتي كانت تعمل تنظيف المنازل، ووالدي كان بائعًا متجولًا، لقد قدموا الكثير من التضحيات من أجل أن أصبح لاعب كرة قدم، كنا فقراء ونحتاج للكثير من المساعدات، عائلتي كانت تناضل من أجل توفير لقمة العيش، والآن أناضل كل يوم من أجلهم».

وكانت والدة النجم المغربي احتفلت مع نجلها عند تتويجه منذ أعوام على جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب للعام الثاني على التوالي في مشهد مؤثر.