ست وست عيال.. فيفي وأحمد عايشين 8 في بيت واحد: عملوها إزاي؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 4 سنوات من انفصال الطرفين وجد أحمد وفيفي في بعضهما البعض الونس الجديد، الذي يأتي عادة بعد خذلان وعلاقة فاشلة، حيث عاش أحمد في زواج استمر سنوات طويلة ولكنه في نهاية المطاف أسماه فاشلا، وكذلك فيفي رفعت التي تزوجت لحوالي 4 سنوات وانفصلت، ليؤدي هذ الفشل إلى نجاح كبير مع عائلة أكبر تعيش سويا حاليا في سعادة رغم الضغط والمشكلات، 8 أشخاص في بيت واحد.

قصة حب أحمد وفيفي

كانت فيفي زميلة أحمد في العمل، وجمعتهما صداقة عادية عابرة، ولكن بالتزامن مع قرار فيفي الاستقالة قرر أحمد في آخر يوم لها في العمل أن يصارحها بحقيقة مشاعره، فقدم لها باقتين من الورود، البيضاء لتقدير الصداقة والحمراء لطلب الزواج، فبمجرد عمله أن فيفي تعيش نفس ظروفه وأنها منفصلة قرر أن يعرض عليها الأمر.

وافقت فيفي رغم المفاجأة ولم يفكرا طويلا في المسؤوليات حيث جاء قرار الزواج سريعا ومجنونا مدفوعا بحبهما، وبالفعل تزوجا، وفي بداية الزواج الذي كان منذ عام مضى، كان أحمد يعرف أن أولاد فيفي الثلاثة وهم ولدان توأم وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات سيعيشون معهم، وذلك بحسب روايتهم في لايف مع كاميرا الوطن.

وكان أهم ما يشغل بال فيفي هل أحمد على علاقة طيبة بأولاده أم لا؟ لأن طليقها لا يعرف شكل أطفالها ولا ينفق أو يسأل عليهم نهائيا، ولكنها وجدته خير أب لهم ولا يزال يتواصل رغم أن الانفصال تم منذ حوالي 4 سنوات، فوافقت على الفور.

بعد وقت بسيط من الزواج واجها ظروفا معينة جعلتهما يستضيفان أولاد أحمد أيضا وهم 3 أولاد، وأصبح البيت يعيش فيه 6 من الأبناء مع زوجة أب وزوج أم، وهنا كان مثال آخر للحب والاحتواء والحنان بين كل أفراد الأسرة، فأحمد لم يجد لأولاده سندا وأما حنونا مثل فيفي، ولم تجد فيفي داعما لأولادها يستطيع أن يقوم بمسؤوليات الأب مثل أحمد، وهكذا يعيشون جميعا في بيت واحد، وتنشر فيفي يوميات الأسرة على قناة عبر موقع يوتيوب تحت عنوان: ست وست عيال، لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا.