مصممة أزياء روسية: الحجاب ليس قاصرا على دين أو زمن أو مجتمع معين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علقت مصممة الأزياء الروسية العالمية «فيرا زولوتاريفا» على الجدل الدائر حول مسألة الحجاب وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مصممة الأزياء الروسية «كمصممة أزياء متعمقة في دراسة فلسلفة الملابس وتاريخ تطورها وارتباطها الوثيق بالحضارة الإنسانية، حيث إنها كانت أول مظاهرها عند حضور الإنسان للأرض، الحجاب ليس فقط غطاء للرأس».

وأوضحت مصممة الأزياء الروسية معنى الحجاب قائلة «الحجاب يعني احتشام يعني حياء من الرأس حتى القدمين، ولس فقط في الملابس لكنه أيضا في الحديث والسلوك والحركات والضحك والنظرات، ومن الداخل كما هو من الخارج.. في السر والعلن.. ليس قاصرا على دين أو زمن أو مجتمع معين، فهو لكل الأديان والأزمنة والمجتمعات».

واختتمت منشورها «تأكدت من ذلك لأنني كنت محتشمة في روسيا، وبعد هجرتي لمصر، بالفطرة أكملت احتشامي بالحجاب».

المرأة المصرية محتشمة منذ فجر التاريخ

وردت «فيرا زولوتاريفا» على امرأة أرسلت لها صورة لحفلة فيها سيدات مصريات بدون حجاب قائلة «واحدة حطت لي صورة لجماهبر مصرية في السبعينيات في حفلة موسيقية سنة 1960 لمطربة مصرية وهم مش لابسين حجاب..مش فاهمة عاوزة تثبت إيه؟».

وأضافت «عزيزتي المرأة المصرية ترتدي الملابس المحتشمة منذ فجر التاريخ، في العصر الفاطمي (909 - 1171 م) كانت ترتدي الملابس المحتشمة التي تغطي الرأس المطرزة إما بالذهب أو بالحرير،.. في العصر العثماني (1517 - 1805 م) كانت الاميرات ترتدى الليك وهو عبارة عن رداء يلبس فوق القميص مشقوق من الأمام إلى الذيل مفتوح من الجانبين ويلف حول الخصر حزام من الحرير أو الكشمير، أما نساء العامة فكن يرتدين السلبة وهي قميص من الحرير بدون أكمام وفوقها حبرة تغطي الجسم من الرأس إلى القدم مصنوع من الحرير لونها أسود».

وأضافت: «في مطلع القرن العشرين ارتدت المنديل أبو أوية والملاية اللف وكانوا رداء المرأة في الأحياء الشعبية، بينما كان البرقع هو الأكثر شيوعا بين الطبقات الوسطى، فيما اقتصر لبس البيشة واليشمك على أصحاب الثروة والمنتمين للطبقات العليا، خلعت المرأة المصرية برقع الحياء والحجاب مع قدوم الحملة الفرنسية (1798-1801م) إلى مصر حيث أصبح من المعتاد مشاهدة الفرنسيات وهن يتجولن في الشوارع المصرية بالأزياء الغربية.. اقرأي تاريخ وطنك كله جيدا عزيزتي ولا تكتفي بمشاهدة إحدى الصور فيه».