الامارات | توم كروز يحلق.. «توب جان: مافريك» يتجاوز المليار دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يحلق.. «توب جان: مافريك» يتجاوز المليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوزت إيرادات فيلم «توب جان: مافريك» أكثر من مليار دولار، بحسب شركة الإنتاج السينمائي الأميركي بارامونت بيكتشرز منتجة الفيلم، ليصبح الفيلم الأكثر إيرادات في تاريخ الممثل الأميركي توم كروز، والأعلى إيرادات في تاريخ السينما الأميركية منذ 2014.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفيلم حقق إيرادات بأكثر من 520 مليون دولار في أميركا الشمالية، و486 مليون دولار في الخارج، بحسب بارامونت، ليصبح الأنجح بالنسبة للشركة التابعة لمجموعة بارامونت جلوبال منذ فيلم «المتحولون: عصر الانقراض» الذي عرض في 2014.

وشارك في إنتاج وتمويل الفيلم شركة سكاي دانس ميديا، وكان الوحيد الذي تجاوزت إيراداته التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب خدمة بلومبرغ إنتيليجانس التي تتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وبلغ إجمالي مبيعات تذاكر السينما في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري وحتى الأحد الماضي 3.6 مليارات دولار، بما يعادل مثلي قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومازالت الإيرادات أقل بمقدار الثلث عن إيرادات الفترة نفسها من 2019 قبل بدء جائحة فيروس كورونا المستجد أوائل 2020.

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