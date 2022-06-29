الامارات | فيتامينات ومعادن مهمة لصحة وجمال الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ومعادن مهمة لصحة وجمال الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن بعض الفيتامينات والمعادن تتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر، إذ تساعد على نموه من ناحية وتحميه من التقصف والتساقط من ناحية أخرى.

وأوضح أن فيتامين A يعمل على تقوية الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً، وتتمثل مصادر هذا الفيتامين الغذائية في الكرنب والسبانخ والجزر والفلفل الحلو والبطاطا والقرع العسلي.

ويعمل فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم فيتامين H أو «البيوتين» على علاج الشعر الخفيف والشعر المتقصف والباهت، ويحمي الشعر من التساقط، وتتمثل مصادره الغذائية في الجوز ورقائق الشوفان وصفار البيض وفول الصويا وفطر الشامبنيون.

ويتمتع الحديد بأهمية كبيرة لنمو الشعر، وتتمثل مصادره الغذائية في اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء الورقية كالسبانخ والكرنب.

ويعزّز الزنك نمو الشعر، وتتمثل مصادره الغذائية في المكسرات والجمبري والبيض وبذور القرع العسلي.

ويعمل النحاس على تقوية بنية الشعر، وتتمثل مصادره الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة وبذور دوار الشمس والمكسرات والبقوليات، لاسيما الحمص.

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