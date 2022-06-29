الامارات | «كروموسوم» الإماراتي على شاشة «العويس الثقافية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كروموسوم» الإماراتي على شاشة «العويس الثقافية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، بعد غد، عرضاً للفيلم الإماراتي «كروموسوم» بحضور مؤلف ومخرج العمل الفنان علي جمال، مع عدد من طاقم الفيلم في قاعة نادي العويس السينمائي.

ويدور الفيلم، وهو من بطولة علي جمال وعبدالله سعيد بن حيدر ونورة العابد وعادل إبراهيم وسيف منظور وآخرين، في إطار من التشويق والغموض، وهو من إنتاج «أفلام الإمارات للإنتاج الفني» وعرض في الصالات المحلية خلال مارس 2020 ولاقى قبولاً جيداً من جمهور السينما.

وقال المخرج علي جمال: إن «الكروموسوم هو مكون من مكونات الصبغات الوراثية وجينات الإنسان التي تتدخل في تشكيل صفاته الوراثية الجسدية والسلوكية، ومن هذه الصفات ما نعرفه وما نجهله، والفيلم يتحدث بشكل مواز عن صفاتنا وسلوكياتنا نحن البشر، وكيف يمكن أن تتغير حسب الظروف المحيطة فنفاجأ بأحداث لم تكن في الحسبان، وتتكشف شخصيات مخفية لتبدو مختلفة عما كانت عليه».

وأشار إلى أن التحضير للفيلم استغرق نحو عامين، بدءاً من كتابة النص والاستعداد للتصوير واختيار الممثلين والفريق الفني والإنتاجي، ليكون «كروموسوم» جاهزاً للعرض.

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