إليسا تفاجئ جمهورها بطرحة زفاف وسط جبال لبنان.. ما السر؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعبيرا لحبها الشديد لبلادها، نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عددا من الصور، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي لاقت تفاعلا واسعا من قبل متابعيها.

تفاصيل إطلالة إليسا الأخيرة

ظهرت إليسا بإطلالة جذابة وليست تقليدية، أمام أحد المعالم الشهيرة وسط جبال لبنان، إذ جاءت مرتدية «جامب سوت شورت» منقوشة بعدة ألوان متداخلة، وعلى رأسها طرحة زفاف كبيرة بيضاء اللون.

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم بالإطلالة مع العديد من التساؤلات نحو سر ظهورها بطرحة الزفاف.

وعبرت الفنانة اللبنانية من خلال الصور عن حبها الشديد لبلادها، معبرة عن هذا الحب بإطلالتها التي وصلت من خلالها عدة معاني تتمثل في أن لبنان ما تزال مثل العروس، إذ علقت إليسا على الصور بالإنجليزية، قائلة: «لا شيء يمكن أن يتفوق على جمال لبنان إذا كنت تعلم، فالأفضل لم يأت بعد».

سر زيادة وزن إليسا خلال ظهورها مع سعد لمجرد

وقبل أيام خطفت النجمة اللبنانية إليسا، الأنظار في آخر حفلاتها الغنائية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، والتي جمعتها بالمطرب المغربي سعد لمجرد، بعدما ظهر الثنائي بشكل متناغم على خشبة المسرح، لكنه على الرغم من تفاعل الجمهور معهما، إلا أن إطلالة الفنانة اللبنانية جعلتها في مرمى الانتقادات والسخرية، إذ ظهرت ببطن منتفخة للغاية.

ومع انتشار التعليقات الكثيرة والصور التي باتت تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، لم ترد الفنانة اللبنانية على الأمر حتى الآن، ربما لأنه ليس جديدا عليها؛ فمنذ 2012، تلفت إليسا الأنظار في بعض الأوقات بسبب الإطلالات التي تظهرها ببطن ممتلئة.

وحسب ما كشف موقع WEBMD الطبي العالمي، أن العلاج الهروموني لمحاربة السرطان قد يسبب تغيرات كبيرة في هرمونات الجسم قد تصل لزيادة كبيرة في الوزن.