هل دارت خلافات بين المذيعة شيماء جمال وزوجها قبل قتلها؟.. شقيقتها تكشف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مذيعة شابة تردد اسمها خلال الساعات الماضية، وكثر الحديث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد العثور على جثتها داخل إحدى الفلات في منطقة المنصورية، والمتهم هو زوجها الذي أبلغ عن اختفائها قبل 20 يوما.

حادثة الإعلامية شيماء جمال، انضمت إلى الوقائع الأخرى التي شغلت الرأي العام، ولأهلها نصيب كبير من الصدمة، تحدثت عنها شقيقتها أثناء تواجدها أمام المشرحة في انتظار تصريح الدفن.

تعليق شقيقة شيماء جمال على الواقعة

«علياء» شقيقة المذيعة شيماء جمال، تلقت صدمة كبيرة بعدما علمت بأنباء مصرع شقيقتها غدرا على يد زوجها، وهو ما أوضحته خلال تصريحات خاصة لـ«هن»، لافتة إلى أنها ما تزال في حالة من عدم التصديق والاستيعاب لهذا الموقف العصيب الذي تعيشه الأسرة.

وأردفت مستنكرة ما تعرضت له شقيقتها من غدر كبير، وذلك بسبب نشوب خلافات زوجية بينها وبين الزوج المتهم، قائلة: «مشاكل زوجية إيه اللي توصل للقتل؟ في مشاكل بس ماتوصلش للقتل أبدا».

وبسؤال شقيقة الضحية عن طبيعة المشكلات الزوجية التي نشبت بين شيماء جمال وزوجها المتهم، ردت «علياء»: «كانت مشاكل عادية جدا، زي أي مشاكل، وماكانش فيه أي حاجة قبلها كله كان طبيعي».

تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال

يذكر أن النيابة العامة كانت تلقت في الأيام الأخيرة بلاغا باختفاء المذيعة شيماء جمال، وهو الخبر الذي لاقى ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب التفاعل المستمر في صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وعدم الإفصاح عن غيابها، وزاد الجدل بعد العثور على جثتها مدفونة بمزرعة في البدرشين تخص زوجها، بعد خنقها وتشويه معالم وجهها بسكب «مياه نار» عليه.