مفاجأة في «لوك» عمرو دياب الجديد.. ظهر به قبل 22 عاما (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما يحرص الفنان عمرو دياب على لفت انتباه الجمهور، مع كل بوستر دعائي لألبوماته الغنائية، وهو ما ظهر به أمس، بعدما نشر الصورة الرسمية الدعائية لألبومه الجديد «لوك جديد»، والذي ظهر خلاله بإطلالة تناسبت مع الاسم، إذ جاءت مختلفة وجديدة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه.

تفاصيل إطلالة عمرو دياب الأخيرة

وخلال الصورة الرسمية للإعلان عن الألبوم الغنائي «لوك جديد»، ظهر عمرو دياب وهو مرتدي بنطلون من اللون الأبيض، و«كارديجان» صيفي باللون ذاته مصمم من خامة Fishnet، التي تشبه شبكات صيد السمك، دون ارتداء سترة أسفله.

عمرو دياب في إطلالة مشابهة بألبوم «تملي معاك»

وسرعان ما أعادت الإطلالة الجديدة لعمرو دياب، أذهان متابعيه لإطلالة أخرى مشابهة إلى حد كبير، كان ظهر خلالها أيضا أثناء الترويج لألبومه الغنائي الشهير «تملي معاك»، والذي تم إنتاج في عام 2000، أي قبل مرور 22 عاما.

وحينها ظهر الهضبة عمرو دياب، مرتديا سترة باللون الأبيض أيضا ومصممة من الخامة ذاتها Fishnet، مع ارتداء بنطلون من اللون ذاته.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

يشار إلى أن ألبوم «اللوك الجديد» للفنان عمرو دياب، يأتي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وبهذا عاد التعاون بين الثنائي، بعد غياب يقرب من عامين.

أغنية «اللى يمشي يمشي»، كانت هي آخر أعمال الفنان عمرو دياب الغنائية، التى أطلقها دياب منذ ما يقرب من شهر، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا مع طرحها عبر المنصات السمعية.