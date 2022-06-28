انهيار جدة نيرة أشرف أمام قبرها: «ما تزعليش يا بنتي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاعر مختلطة من الحسرة والفرح تعيشها أسرة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، خاصة بعد النطق بالحكم، اليوم، على المتهم محمد عادل، بإحالة أوراق قضيته لفضيلة مفتي الجمهورية.

ورصدت كاميرات «الوطن» ردود أفعال أسرة نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب، وبشكل خاص جدتها العجوز، التي حرصت على الذهاب إلى قبرها وهي متكئة على عكازها.

جدة نيرة أشرف تبكي أمام قبرها

حالة من البكاء الهيستيري دخلت بها جدة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك عقب ذهابها إلى قبرها، بعد النطق بالحكم على المتهم في قضيتها المثيرة للرأي العام على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ باتت الجدة تزف نبأ الحكم على قاتلها محمد عادل أمام قبرها، وكأنها تخبرها وجها لوجه.

وظلت جدة نيرة طالبة جامعة المنصورة، تردد: «ماتزعليش يا نيرة حقك رجع يا قلب أمك، ماتزعليش أنتي في ذمة ربنا في الجنة ونعيمها يا بنتي، إحنا جبنالك حقك اللي ضاع منك في الدنيا، إحنا فرحانين عشان حقك رجع وزعلانين عليكي يا بنتي».

تفاصيل النطق بالحكم على المتهم في قضية نيرة أشرف

وفي الساعات الأولى من اليوم، استمعت محكمة جنايات المنصورة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم في الجلسة الثانية للمحاكمة، بعد الاستماع إلى أقوال المتهم محمد عادل في الجلسة الأولى للمحاكمة.

جدير بالذكر، أن المتهم بارتكاب الواقعة اعترف بتفاصيل جريمته وقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ قال المتهم في التحقيقات إنه أعد العدة وبيّت النية والعزم على قتل الطالبة نيرة أشرف، وأنه اشترى السلاح بعد أول امتحان بأسبوع وقبل تنفيذ الجريمة بحوالي 20 يومًا.