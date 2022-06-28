للسيدات احذرن: رائحة و10 علامات تنذر بإصابتك بمرض السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمكن اكتشاف العلامات والأعراض التحذيرية لمرض السرطان في سن مبكرة، إذ تساعد في تعزيز فعالية العلاج، فهناك أكثر من 100 نوع تصيب البشر، وبالرغم من أن غالبيتها تصيب النساء والرجال على حد سواء، إلا أن بعض الأنواع قد تصيب جنسا محددا دون الآخر، ومن تلك الأنواع سرطان عنق الرحم.

لا توجد أعراض واضحة بالمراحل المبكرة من المرض

يعد سرطان عنق الرحم خطير للغاية، إذا لم يجرى تشخيصه وعلاجه بمرحلة مبكرة، فلا توجد أعراض واضحة بالمراحل المبكرة من المرض، ولهذا من الجيد معرفة العلامات التي تنذر به، وبناء عليه إذا ظهرت تلك العلامات يجب زيارة الطبيب فور ملاحظتها، فتقول هئية الخدمات الصحية الوطنية إن من العلامات الرئيسية هي تغييرات تطرأ على الإفرازات المهبلية، إذ تصبح بنسيج ولون وقوام مختلف، وأيضا الرائحة.

بعض النساء يعانين من إفرازات مهبلية برائحة كريهة

بينما يقول الخبراء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن بعض النساء يعانين من إفرازات مهبلية برائحة كريهة، مصاحب بألم في المنطقة الواقعة بين عظام الفخذ، موضحين أن التغير في الإفرازات لا يرجع دائما إلى السرطان، ولكن إذا ظهرت يجب زيارة طبيب أو عيادة الصحة الجنسية للحصول على التشخيص السليم.

علامات رئيسية تدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم

فالإفرازات المهبلية ليست المؤشر الوحيد على الإصابة بهذا النوع من السرطان، فالعلامات الرئيسية الأخرى تشتمل على:

- نزيف مهبلي بعد الجماع، بين فترات الحيض أو بعد سن اليأس.

- ألم في أسفل الظهر أو الحوض.

- ألم شديد في جانبك أو ظهرك ناتج عن الكليتين.

- الإمساك.

- التبول أو التبرز أكثر من المعتاد.

- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

- دم في البول.

- تورم في إحدى أو كلا الساقين.

- نزيف مهبلي حاد.