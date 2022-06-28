طريقة عمل صوص ثاوساند آيلاند الشهير مثل المطاعم العالمية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الألف جزيرة» من أشهر الصوصات التي تستخدم مع الطعام خاصة الوجبات السريعة، إذ يؤكل مع البرجر والساندويتشات السريعة، وكذلك مع البيتزا والمشويات، وفيما يلي طريقة عمل صوص ثاوساند آيلاند بحسب الشيف غادة التلي.

طريقة عمل صوص الألف جزيرة

5 ملاعق كبيرة مايونيز.

4 ملاعق كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة بصل أحمر مفروم ناعمًا.

2 ملعقة كبيرة خيار مخلل مفروم ناعما.

ملعقة صغيرة بقدونس، مفروم ناعمًا.

ملعقة كبيرة فلفل أخضر، مفروم ناعمًا.

ملعقة صغيرة من الشمر.

ملعقة صغيرة من صلصة التاباسكو.

ملعقة صغيرة من البصل الأخضر، مفروم ناعمًا.

طريقة التحضير

يخلط المايونيز مع الكاتشاب والمخلل في وعاء له حجم مناسب.

يضاف البصل الأحمر وصلصة التاباسكو، وتقلب المكونات جيدًا.

تضرب المكونات بالمضرب اليدوي حتى تتمازج،

يضاف البقدونس والبصل الأخصر والفلفل والشمر، ويستمر الخلط.

يقدم صوص الألف جزيرة بالفليفلة باردًا.

طريقة عمل صوص ثاوساند آيلاند بالصلصة

1/3 كوب كاتشاب.

4 ملاعق صغيرة مصلصة طماطم.

كوب مايونيز.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة صلصة صويا.

ملعقة كبيرة بصل، مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة كرفس، مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة خيار مخلل، مفروم ناعم.

بيضة، مسلوقة ومفرومة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

طريقة التحضير

توضع جميع المكونات في طبق زجاجي عميق، بالترتيب.

الكاتشاب ثم صلصة الطماطم، فالمايونيز والسكر والخل بعدها عصير الليمون وصلصة الصويا، ثم البصل والكرفس يليها الخيار ثم بيضة وأخيرا الفلفل الأبيض.

تقلب المكونات كل على حدا باستعمال مضرب شبك يدوي بعد إضافة كل مقدار.

يضاف الملح إذا لزم الأمر عند التذوق.

توضع الصلصة في برطمان زجاجي، ويغلق بإحكام، ثم يوضع بالثلاجة عدة ساعات حتى يبرد قبل الاستعمال، وتتجانس المكونات.