زغاريد والدة نيرة أشرف بعد النطق بالحكم على المتهم: «ارتاحي في قبرك يا بنتي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

العديد من الأسئلة وجهها أهالي منطقة الجمهورية في المحلة، حول موعد تلقي عزاء الطالبة نيرة أشرف، التي قُتلت بدم بارد على يد زميلها، الإثنين قبل الماضي، في واقعة اهتزت لها القلوب وتفاعل معها الرأي العام في مصر والعالم العربي بأكمله، بعد أن قام بتسديد 3 طعنات لها أمام الجميع.

رفض تلقي العزاء قبل النطق بالحكم

كانت أسرة نيرة أشرف، رفضت تلقي العزاء في فقيدتهم، إلا بعد النطق بالحكم على المتهم الذي قام بإنهاء حياتها بدم بارد، فضلا عن عدم استقبال المعزين وإقامة سرادق للعزاء.

خرجت أسرة نيرة أشرف، من السيارة التي كانوا يستقلونها قبل ساعات متوجهين لقاعة المحكمة لحضور الجلسة الثانية للنطق بالحكم على قاتل ابنتهم، إذ صدر الحكم بإحالة أوراق المتهم محمد عادل، إلى فضيلة المفتي تمهيدا لأخذ الرأي في إعدامه، وتلقت والدتها الخبر بالزغاريد، فيما تغيبت أسرة المتهم عن الحضور، وسط تواجد مكثف من العامة والمتابعين للقضية.

أول رد فعل من والدة نيرة أشرف

فرحة كبيرة وسط المواطنين، بعد صدور الحكم على المتهم في الجلسة الثانية، الذي أشفى غليل عدد كبير من المواطنين، فيما رددت والدتها بعد النطق بالحكم، مرددةً:«ارتاحي يا بنتي في قبرك».

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

وكان المتهم بارتكاب الواقعة اعترف بتفاصيل جريمته وقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ قال المتهم في التحقيقات إنه أعد العدة وبيّت النية والعزم على قتل الطالبة نيرة أشرف، وأنه اشترى السلاح بعد أول امتحان بأسبوع وقبل تنفيذ الجريمة بحوالي 20 يومًا.