جارة نيرة أشرف بعد إحالة قاتلها للمفتي: هنعزيهم أخيرا وأمنية واحدة تشفى غليلنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الفرحة اجتاحت جيران نيرة أشرف طالبة المنصورة، بعد إصدار محكمة جنايات المنصورة، قرارها بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، ومن بينهم إحدى جيرانها التي ظلت تهلل أمام البيت محتفلة ومرددة «يحيا العدل»، وجعلت الأطفال يرددون ورائها العبارة ذاتها.

جارة نيرة أشرف: جيت جري على بيتهم بعد الحكم

بمجرد معرفة جارة نيرة أشرف بالحكم ذهبت مهرولة إلى منزل أسرتها، والتقتها كاميرا «الوطن»، لتقول إنها جاءت مسرعة حتى تقدم واجب العزاء الذي كان متأخرًا حتى يصدر الحكم بإعدام الجاني «أول ما عرفت بالحكم جيت قدام البيت عشان أهلها مرضيوش ياخدوا العزا، جيت أعزي، بس هما لسه مجوش».

أمنية جارة نيرة أشرف: يتعدم في مكانها

وتمنت جارة طالبة المنصورة أن ينفذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف في مكان مقتلها حتى يكن عبرة، ويعاني مما عانته الفتاة وهي تموت على يديه على مرأى ومسمع الجميع: «علشان يشفى غليلنا»، على حد قولها.

7 سنوات هي فترة مكوث أسرة نيرة في تلك الشقة التي يتملكونها بمدينة المحلة، على حسب رواية جارتهم، التي أكدت أنها لم تر منهم إلا كل خير، ورغم أنها لم يكن لها اختلاط أو حديث بنيرة أشرف إلا أنها كانت تتحدث إلى شقيقتها الوسطي، واصفة إياهم بالمحترمات.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، وذلك بعد استماعها لأقوال المتهم محمد عادل في الجلسة الأولى من المحاكمة، ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.