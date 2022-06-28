الامارات | حذف مهرجان بنت الجيران من "يوتيوب" بعد تصريحات شاكوش بشأن سرقة اللحن

شكرا لقرائتكم خبر عن حذف مهرجان بنت الجيران من "يوتيوب" بعد تصريحات شاكوش بشأن سرقة اللحن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الجدل أثارها مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب، واتهامه صُناع أغنية حاجة مستخبية، بأنها مأخوذة من أغنية تركية.

وبعد ساعات قليلة من تصريحات حسن شاكوش الأخيرة، حُذفت أغنية بنت الجيران، من على قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مما أثار التساؤلات من المتابعين حول أسباب حذف الأغنية.

وأشار حسن شاكوش خلال حواره، أمس، مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه لم يسرق لحن مهرجان بنت الجيران، من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، بل إن لحن أغنية حماقي مسروقة من لحن أغنية تركية، موضحًا أنه لا يتقاضى سوى ثلث إيرادات الأغنية، من موقع الفيديوهات يوتيوب، وحصل حتى الآن على ما يقرب من 100 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، علق الشاعر محمد عاطف على تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بشأن عدم سرقته لحن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، في مهرجان بنت الجيران، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلًا: حسن شاكوش طلع إمبارح بيقول إن حاجة مستخبية مسروقة من لحن تركي، وده غلط في حق الملحن مدين، وفي حق الموزع أحمد إبراهيم.

وتابع محمد عاطف: أحب أوضح بس إن الغنوة تم إعادة نشرها، بعدها بفترة كبيرة، وإنهم في تركيا محترمين استأذنوا الأول وتم تعويضي شخصيًا كشاعر أدبيًا وماديًا، عارف يعنى إيه يتكتب لك شكر خاص باسمك في ألبوم باللغة التركية، مش حرامية ولا عندهم قلة ذوق، ونجاح كلماتك وإن غنوتك عدت غنوة حماقي اللى فاهم مزيكا كويس أوي، وعملت مليار مشاهدة مش عشان أنت أسطورة الجيل، عشان الناس لقت لحن حافظاه وبتحبه عليه كلام ممنوع والممنوع مرغوب.. خمور وحشيش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news