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الامارات | تحديد موعد النطق بالحكم على قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد النطق بالحكم على قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه،
 وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وقد لاقى الحكم ترحيبا كبيرا بحكم إعدام قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًّا بـ"طالبة جامعة المنصورة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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