الامارات | مصر..إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف إلى المفتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرحة عارمة، شهدتها أروقة محكمة جنايات المنصورة في مصر، من أسرة نيرة أشرف، عقب إعلان هيئة المحكمة، منذ قليل، إحالة أوراق محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



وسادت حالة من الفرح أمام مقر المحكمة، عقب سماع الحكم الذي جاء برئاسة المستشار بهاء الدين المري؛ رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، وذلك بعد أن تم الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ولمرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية. بحسب عدد من الصحف المحلية.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وكانت النيابة العامة قررت تحويل المتهم لمحكمة الجنايات، وذكرت أنه قتل ضحيته عمدا مع سبق الإصرار.

وأكدت النيابة في تحقيقاتها، أن المتهم عقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، كما أنه قتلها مع سبق الإصرار والترصد، حيث وضع مخططا لقتل نيرة وحدد موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركب معها، وعزم النية على القتل وأخفى سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة ثم باغتها من ورائها بعدة طعنات، ثم انهال عليها بعد أن سقطت الفتاة على الأرض، ثم ذبح عنقها قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، بحسب «القاهرة 24».

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