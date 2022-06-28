أهالي طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: صعب وفيه تركات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أولادنا في ثانوية عامة ومش بنعرفش ننام».. جملة متداولة بين الكثير من أهالي طلاب الثانوية العامة، إذ أن تلك المرحلة تكون مشحونة بالضغط النفسي والعصبي وانتشار القلق والتوتر، خاصة في أوقات الامتحانات، بينما تحاول الأسر بذل قصارى جهدها لتوفير الدعم والراحة النفسية لتهيئة أبنائها، وفي الساعات الأخيرة بدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية بين الألمانية والفرنسية والإيطالية.

ردود أفعال أولياء الأمور

وبعد انتهاء امتحان اليوم، تحدثت داليا الغزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، عن ردود فعل أولياء الأمور، إذ أنه: «بالنسبة لمستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الأول، الذي يعد ثاني امتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022، تباينت الآراء حول اللغة الألمانية والفرنسية بين المتوسط والصعوبة، واحتوائه على «تركات» تحتاج طالب متميز، ولكن في المجمل امتحان اللغة الألمانية أفضل من العام الماضي كثيرا»، وبالنسبة للغة الإيطالية فهي الأخرى احتوت على بعض التركات في القطعة وكان الامتحان متوسط الصعوبة، وذلك قد يؤثر على نفسية الطلاب لكن يجب عليهم تجاوز الأمر سواء كان صعباً أو سهلا والتركيز في المواد القادمة.

نصيحة داليا الغزاوي لطلاب الثانوية العامة

بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية تمنت داليا الغزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر من الطلاب وأولياء الأمور أن تطوى صفحة الامتحان بالنسبة لهم ويركزوا في القادم، أما المراجعة بعد الامتحان لا تفيد بل تزيد الطالب قلق وتوتر وهذا يؤثر بشكل كبير على استعداداتها لباقي امتحانات الثانوية العامة القادمة.

أما بالنسبة لردود أفعال الطلاب بعد امتحان اللغة الثانية فقد اختلفت بين الابتسامات والبكاء، وفقا لما رصدته عدست «الوطن» اليوم مما يدل على سعادة نسبة كبيرة من الطلاب ورضاهم عن الامتحان.