الامارات | شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، عقدًا مع إحدى الشركات لتنظيم جنازات الفنانين، بدءًا من استخراج الأوراق الرسمية، وصولًا لتنظيم صلاة الجنازة والمدافن.

وتقيم نقابة المهن التمثيلية، مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل الموافق 5 يوليو، بحضور الفنان أشرف زكي، وممثل عن شركة تنظيم الجنازات، للتحدث عن آلية تنظيم الجنازات الخاصة بالفنانين، وذلك في منطقة وسط البلد، بحسب موقع «القاهرة 24».

وتعاونت النقابة مع شركة التنظيم سابقًا، في تنظيم جنازة الفنان الراحل سمير صبري، يوم 20 مايو الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news