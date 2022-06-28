الامارات | سوداني يوثق لحظاته الأخيرة قبل الموت عطشاً.. أوصى زوجته والمقربين منه بهذا الأمر

شكرا لقرائتكم خبر عن سوداني يوثق لحظاته الأخيرة قبل الموت عطشاً.. أوصى زوجته والمقربين منه بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، يصور مشاهد مؤثرة لشاب سوداني يوثق لحظاته الأخيرة قبل موته عطشًا بمنطقة صحراوية شمال السودان.

وظهر الشاب ويدعى عبدالرحمن السيد في المقطع الذي صوره بهاتفه النقال، وسط منطقة فيها كثبان رملية قاحلة، قرب مدينة العبيدية التي تبعد حوالي (370 ) كلم شمال العاصمة الخرطوم ، وقد بدت عليه آثار الإعياء والإجهاد الشديد جراء العطش، وطالب من المقربين له أن يعفو عنه، كما طلب من الدائنين العفو عنه.

وفي مقطع الفيديو الذي لم يتعد بضع دقائق اعتبر عبد الرحمن أن ما جرى معه "مكتوب ومقدر".

وقال :"يا إخواني كل من أراد مني، دينًا لم أقم بتسديده إليه، أريد منه أن يعفو عني، فهذا الأمر لم أخطط له..".

وأوصى زوجته بالصبر قائلًا: "يا زوجتي الزمي الصبر، هذه إرادة الله"، مكررا عبارته تلك ثلاث مرات. كما أوصاها بأبنائهما خيرا، كذلك طلب من أبيه وإخوته وأخواته والأقربين من أهله أن يذكروه ويدعون له.

وكشفت مصادر بحسب "العربية.نت" أن عبدالرحمن في نهاية العقد الثالث من عمره، من مواطني ولاية الجزيرة بوسط السودان، ويملك محلا لبيع وصيانة الهواتف النقالة "الموبايلات" بسوق العبيدية.

وفي تفاصيل الحادث، فقد توجه عبدالرحمن وثلاثة آخرون، قادمين على متن مركبة نقل من سوق لبيع الذهب يسمى سوق الياسمين إلى العبيدية، لكن موجة الأمطار والعواصف الترابية والأعاصير الرملية التي ضربت المنطقة الأيام الماضية تسببت في عدم وضوح الرؤية أمام المركبة وتاهت عن الطريق وتوغلت بمنطقة قاحلة.

وأدى الحادث لوفاة ثلاثة أشخاص بينهم عبدالرحمن عطشاً ونجاة واحد أسعف للمستشفى لتلقي العلاج بعد العثور عليهم يوم الاثنين.

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