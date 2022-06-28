من هي شيماء جمال المتهم زوجها بقتلها؟.. لديها طفلة واليوتيوب أنقذها من الإيقاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقت النيابة العامة في الأيام الأخيرة بلاغا باختفاء المذيعة شيماء جمال، الخبر الذي لاقى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التفاعل المستمر في صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وعدم الإفصاح عن غيابها، وزاد الجدل بعد العثور على جثتها مدفونة بمزرعة في البدرشين تخص زوجها، بعد خنقها وتشويه معالم وجهها بسكب «مياه نار» عليه، فمن هي شيماء جمال؟.

من هي شيماء جمال؟

السؤال الذي تصدر مواقع البحث، من هي شيماء جمال؟، لذا يرصد لكم «هن» كافة المعلومات عن شيماء جمال والتي لاقت مصرعها في ظروف غامضة بعد اختفائها.

ـ هي شيماء جمال مذيعة مصرية

ـ من مواليد 30 يناير 1980 في محافظة الجيزة

ـ تبلغ من العمر 41 عامًا

ـ تعمل المذيعة شيماء جمال في قناة فضائية ببرنامج «المشاغبة»

ـ ذكر أصدقائها أن لديها طفلة

ـ يتابعها على «فيسبوك» أكثر من 200 ألف متابع

ـ وعلى «إنستجرام» يتابعها أكثر من 46 ألف متابع

ـ وتحتوي قناتها الرسمية على اليوتيوب على 26 ألف متابع

ـ صدر قرار بإيقافها عن العمل من قِبل نقابة الإعلاميين برئاسة حمدي الكنيسي، لمدة 3 أشهر، بسبب إحدى حلقاتها المثيرة للجدل

ـ انتقلت للعمل إلى قناة الحدث اليوم بعد ترك العمل في قناة LTC، وبعدها قررت العمل عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وكانت رغبتها حتى لا تتعرض للإيقاف، إلا أنها لم تطرح حلقات عليه ولكنها اعتمدت على الدردشة والتفاعل مع متابعيها.

اختفاء المذيعة شيماء جمال والعثور على جثتها

اختفت المذيعة شيماء جمال فجأة منذ 20 يومًا، وعلى الرغم من ذلك لم تُعلن أيًا من صفحاتها الرسمية عن اختفائها، أو سبب ذلك، ومنذ أسبوع قدم زوجها محضرًا في قسم الشرطة ليفصح عن اختفاء المذيعة منذ أسبوع قائلًا إنها كانت في صالون تجميل بمدينة 6 أكتوبر ولم تخرج منذ ذلك الوقت وأغلقت كافة أرقامها.

واستطاعت القوات العثور على جثة الضحية مدفونة في إحدى الفيلل الخاصة بزوجها بالقرب من ترعة المنصورية في البدرشين، والتي سرعان ما أشارت أصابع الاتهام إلى زوجها، إذ كشفت التحريات أنه وراء ارتكاب هذه الواقعة، إذ أن المتهم استدرج الضحية إلى المزرعة، وهشم رأسها بالطبنجة مسددًا لها 3 ضربات بمنطقة الرأس، لكنه لم تتوفى فخنقها بإيشارب ثم ألقى على وجها «ماية نار» ودفنها.

آخر ما دونته المذيعة شيماء جمال

وكان آخر ما دونته المذيعة شيماء جمال على حسابها الشخصي عبر «فيسبوك»، منشور يحتوي على حكمة نصها «عيش في حالك تريح بالك»، ومع تصفح حسابها نرى أن الفقيدة كانت نشطة للغاية مع متابعيها ودائمًا تشاركهم بكافة الأخبار.

القضايا الاجتماعية التي رصدتها المذيعة شيماء جمال

رصدت المذيعة شيماء جمال في برنامج «المشاغبة» العديد من القضايا الاجتماعية التي تدور في الساحة المصرية والعربية ومنها قضية «الطفل المعاق المباع» والتي لاقت جدل واسع جدًا، كشفت خلال هذه القضية عن كافة المعلومات عن هذا الأب والمحامي الخاص به بالصوت والصورة.

وقضية «مأساة زواج المصريات من الأثرياء العرب» والذي كان موضوع الساعة في ذلك الوقت واستضافة خلال هذه الحلقة العديد من المصريات اللاتي تزوجن من أثرياء عرب حتى يتحدثن عن ما يحدث معهن وكيف يتعايشن مع هذا.