الامارات | الكويت..السجن 10 سنوات لدكتور جامعي ضرب ابن أخيه بـ «الدمبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..السجن 10 سنوات لدكتور جامعي ضرب ابن أخيه بـ «الدمبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يونيو 2022

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس دكتور جامعي لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في تهمة الاعتداء بالضرب على ابن شقيقه بثقل حديدي «دمبل».

واتضح من التقرير الطبي الذي نشرته صحيفة «القبس»، أن المجني عليه أصيب بسبب هذا الاعتداء بعاهة مستديمة تمثلت في شلل نصفي وكسر بالجمجمة.

وحضر دفاع المجني عليه المحامي، وترافع شفاهة عن المجني عليه وطالب بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات.

وأفاد محامي الدفاع أن عنصر الترصد والتربص ثابت بحق الجاني، وتبين ذلك من خلال تجهيز الثقل ومراقبة موكله والتربص به.

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