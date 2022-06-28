سمية الخشاب للمراجعات النهائية.. «طلاب ثانوية عامة طابعين كلامها قبل الامتحان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سمية الخشاب للمراجعات النهائية»، لم تعد جملة ساخرة ولكنها «ترند» طلاب الثانوية العامة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» منذ بدء امتحانات الثانوية العامة، إذ حرصت الفنانة سمية الخشاب على تقديم «كبسولات» قبل الامتحان، مثلما يطلق عليها طلاب الثانوية العامة، ولم يتخيل أحد رؤية تدوينات سمية الخشاب في مراجعات امتحانات الثانوية العامة بورقة مطبوعة في يد الطلبة قبل دخولهم الامتحان والتصوير جانبها ورفع الصورة على موقع التدوينات القصيرة.

سمية الخشاب للمراجعات النهائية بالثانوية العامة

لم يتخيل طلاب الثانوية العامة أن تأتي امتحاناتهم من بعض ما شرحته الفنانة سمية الخشاب في اللغة العربية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الأمر الذي كان بمناسبة مفاجئة لهم، أما امتحان اللغة الفرنسية، قامت الفنانة سمية الخشاب في الساعات الماضية قبل بداية الامتحان اليوم بتصريف بعض الأفعال منها verb être، verb viner وغيرها من الأفعال المستخدمة في اللغة الفرنسية.

وقالت الفنانة سمية الخشاب: «كلكوا بتسألوا على passe compose ده، بيتكون من etre/avoir + اسم مفعول (راجعوا ده كويس).. الأفعال اللي بتبقي قبل etre هحاول احفظهم لكوا بطريقه سهله هما ١٤، Passer - Partir (اتنين P)، Rester - Retourner (اتنين R)، Arriver - Aller (اتنين a)، Temper - Venir (وتي في افتكروا التلفزيون».

وعلقت إحدى طالبات الثانوية العامة على شرح الفنانة سمية الخشاب للقاعدة السابقة: «بقالي 11 شهر في ثانوية عامة وأول مرة أعرف أحفظ القاعدة دي».

ردود فعل الطلاب على مراجعات الفنانة سمية الخشاب

وتداول آلاف النشطاء عبر «تويتر» ومنصات التواصل الاجتماعي تدوينات الفنانة سمية الخشاب لمراجعة اللغة الفرنسية لامتحانات الثانوية العامة، الأمر الذي أصبح حديث السوشيال ميديا بل إن هناك طلاب ينتظرون منها مراجعة باقي مواد الثانوية العامة مثل ما فعلت مع اللغات العربية والفرنسية والألمانية، وقالت إحدى متابعات الفنانة: «المس بتاعت الفرنش كلمتنى بتقولي عاوزة حاجه أاحلها معاكي.. أنا خايفة أفولها أني لميت المنهج بسبب الفنانة والله»، وغيرها من الطلاب الذين شكروا الفنانة سمية الخشاب على دعمها لهم بل إن بعضهم قام بطباعة تلك المراجعات لمذاكرتها بالعقل من خلال «الاسكرين شوت».