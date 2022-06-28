صفحة المذيعة شيماء جمال الرسمية تنعيها بعد 11 ساعة من إعلان وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضجة كبيرة أثارها اختفاء المذيعة شيماء جمال، خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تلقي النيابة العامة، بلاغا من عضو بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته المجني عليها، من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، وبالبحث عنها تبين أنها تعرضت لواقعة قتل إذ عُثر على جثتها مدفونة بمزرعة في البدرشين تخص الزوج، بعد خنقها وتشويه معالم وجهها بسكب «مياه نار» عليه.

صفحة المذيعة شيماء جمال تنعيها

وبعد مرور ما يقرب من 11 ساعة من إعلان وفاة المذيعة شيماء جمال، نعتها الصفحة الرسمية الخاصة بها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال مشاركة صورة لها، معلقة: «أرجو الدعاء للأستاذه شيماء جمال بالرحمة والمغفرة.. اللهم ارحمها واغفر لها وأنس وحشتها ووسع قبرها اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.. اللهمّ افسح له في قبرها مدّ بصره، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها».

وكانت الصفحة الرسمية الخاصة بالإعلامية والمذيعة شيماء جمال، تواصل نشر المنشورات والتفاعل عليها، رغم اختفائها لمدة 20 يوما دون التوصل إليها، ما أثار الجدل خاصة مع استمرار البحث عنها من الجهات الأمنية.

استخراج الجثمان وتحديد أخر ظهور لها

وبعد تلقي النيابة العامة بلاغا من الزوج بتغيب زوجته والعثور على جثتها فيما بعد، انتقل فريق من الطب الشرعي إلى مزرعة البدرشين لاستخراج جثة المذيعة الشابة شيماء جمال، وتم وضعها في سيارة خاصة بمصلحة الطب الشرعي وسط حراسة من قبل قوات الأمن، ونقلها إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت التحريات إلى أن آخر ظهور للمذيعة شيماء جمال، كان بعد ذهابها إلى أحد صالونات التجميل في مدينة 6 أكتوبر.